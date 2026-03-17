Застудяване и валежи в близките дни

Във вторник минималните температури ще бъдат между минус 2° и 4°, в София – около 0°, а максималните – между 10° и 15°, в София – около 12°, по Черноморието – между 8° и 10°.

Ще бъде предимно облачно, сутринта – и мъгливо. В следобедните часове на места, главно в планинските райони на Западна България, ще има превалявания от дъжд, а по високите планински части – от сняг. Ще бъде ветровито, с умерен източен вятър.

По Черноморието облачността ще бъде по-често значителна. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 10°. Температурата на морската вода е 7° - 9°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините ще бъде предимно облачно. В следобедните часове в масивите на Западна България ще има превалявания от дъжд, в местата над 1300 метра надморска височина – от сняг. Ще духа умерен и временно силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около минус 1°.

До края на седмицата вятърът ще е от изток-североизток, умерен и временно силен. Ще преобладава облачно време и на много места ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг.

В четвъртък и петък валежите ще бъдат повсеместни, на места значителни по количество, а в Предбалкана и по високите полета, главно в нощните и сутрешните часове дъждът ще преминава в сняг. Минималните температури в повечето райони ще бъдат между 0° и 5°, а максималните – между 6° и 11°.