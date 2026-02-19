БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в...
Чете се за: 01:15 мин.
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът подписа указ за новото служебно правителство
Чете се за: 00:37 мин.

Найден Тодоров: Всяко влизане в Министерството на културата е по-трудно от предходното

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Найден Тодоров: Всяко влизане в Министерството на културата е по-трудно от предходното
Признавам си, че всяко влизане тук, всяко предаване на Манасиевата хроника, е по-трудно от предходното, каза Найден Тодоров, който днес пое управлението на Министерството на културата от Мариан Бачев.

„Първият път бях щастлив, че мога да опитам да направя нещо. Вторият път знаех колко е трудно. А сега съм в паника от това, което виждам в обществото. Имаме едно изключително разделено общество в момента и като Министерство на културата сме длъжни да работим не само за хората, които се занимават с култура, а за цялото общество. Защото начинът, по който хората реагират на различията, начинът, по който те комуникират помежду си, е част от културата“, каза Тодоров.

„Така че следващите месеци ще работим за това всичко да изглежда прозрачно и да бъде такова. Да бъде честно и хората да се успокоят, и по някакъв начин да върнат поне частично доверието си в държавата. Защото големият проблем, който имаме в момента, е едно раздирано общество. Мисля, че всички го забелязваме това. Едно недоверие към държавните и към публичните структури. А когато има такова недоверие, нищо не работи наистина. Колкото и усиля да полагаме, те не биват приети, просто защото хората не ни вярват. Така че следващите три месеца ще работим за това хората отново да повярват. Да повярват в държавата, да повярват в себе си, да повярват в бъдещето. И се надявам, след около три месеца, когато отново хвана тази Манасиева хроника, да я предам нататък, да бъде едно време, което да не е толкова разделно, колкото е днес. Или поне да бъде началото на нещо различно. Така че и през следващите няколко месеца ще имаме една тежка задача. Тежка, защото първо, задачата е трудна и второ, времето е малко“, каза още Найден Тодоров.

„Аз си тръгвам от „Стамболийски“ 17, след 400 дни, с високо вдигната глава, с чувство за изпълнен дълг. Моля да бъда извинен, ако съм обидил някого волно или неволно, но държавността в лицето на Министерството на културата беше запазена при всички положения. И всичко, което аз съм правил и съм се стремял да го правя, е било по закон и по правила. Благодаря на всеки един, който ми е помагал в това мое желание да бъде по закон и по правила, за тези 400 дни“, каза Мариан Бачев.

За своя приемник той каза още:

„Той има традиция в това министерство, желан, обичан, чакан, в различни ситуации – икономически, политически. Тогава той ми, че ми предава горещия картоф, наречен Министерство на културата. Аз му го връщам. Горещият картоф, добре обработен термично, годен за употреба, но пък останалите картофи чакат. Разбира се, това е в рамките на шегата, с тази метафора. Желая му на добър час, няма да му е леко поради състоянието на липсващ утвърден бюджет, закон за бюджета. В процес на удължителен закон се работи, но пък аз вярвам, че неговият опит и експертност ще успее да преодолее този горещ картоф и голяма част от екипа ти го познаваш и вярвам, че с лекота ще продължиш да работиш с него поне до 19 април“.

#министър на културата #Мариан Бачев #найден тодоров

Служебният социален министър Хасан Адемов пое поста от Борислав Гуцанов
Служебният социален министър Хасан Адемов пое поста от Борислав Гуцанов
Новият министър на туризма: Ще работим за утвърждаването на България като целогодишна туристическа дестинация Новият министър на туризма: Ще работим за утвърждаването на България като целогодишна туристическа дестинация
Чете се за: 02:57 мин.
Ще надграждам завареното, никога нищо не започва и не завършва с нас, каза служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов Ще надграждам завареното, никога нищо не започва и не завършва с нас, каза служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов
Чете се за: 01:15 мин.
Новият здравен министър: Ще се фокусирам върху профилактиката и превенцията Новият здравен министър: Ще се фокусирам върху профилактиката и превенцията
Чете се за: 01:22 мин.
Оставяме на служебното правителство едни стабилни публични финанси, каза Теменужка Петкова при предаването на поста на Георги Клисурски Оставяме на служебното правителство едни стабилни публични финанси, каза Теменужка Петкова при предаването на поста на Георги Клисурски
Чете се за: 04:37 мин.
Емил Дечев оглави МВР: Ще направим всичко възможно да изпълним своя дял от отговорността за провеждане на честни избори Емил Дечев оглави МВР: Ще направим всичко възможно да изпълним своя дял от отговорността за провеждане на честни избори
Чете се за: 02:12 мин.

ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
ЦИК започна подготовка за изборите на 19 април
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров Росен Желязков предаде властта на Андрей Гюров
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал Изчезналият кораб край Созопол: Открито е нефтено петно в морето, предполага се, че е потънал
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното събрание Кабинетът "Гюров" положи клетва пред Народното събрание
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Британският принц Андрю е арестуван при полицейска операция в дома му
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Илияна Йотова: Ще бъда коректив на служебното правителство
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Доживотна присъда за бившия президент на Южна Корея
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Белият дом пред избор: Война или дипломация с Иран
Чете се за: 03:47 мин.
Близък изток
