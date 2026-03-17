Премиерът Андрей Гюров обяснява във видео защо държавната помощ за гориво е 20 евро

Служебният премиер Андрей Гюров публикува видео в социалните мрежи, в което обяснява защо държавната помощ за гориво е 20 евро. Компенсацията беше обявена в неделя.

Андрей Гюров - служебен министър-председател: „Минахме назад във времето и видяхме, че хората с ниски доходи потребяват на месец около 100 евро гориво, за да си зареждат колата. В последните дни увеличението на цената на горивата е около 20%. Така сметката отива от 100 евро на 120 евро. Когато те получат компенсация от 20 евро, сметката ще им остане същата от 100 евро. Така че тези 20 евро нито са много, нито са малко, те са точно компенсацията, която ще помогне на хората без да ги удари по джоба.“