Радостин Василев: Единственото, което има значение, е обединение срещу модела на Пеевски и Борисов

від БНТ
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Лидерът на МЕЧ остро разкритикува политически опоненти и предложи радикални икономически мерки

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев заяви в студиото на "Още от деня", че партията му ще запази мястото си в парламента и дори може да се окаже "изненадата" на изборите, като отхвърли социологическите прогнози.

"Не вярвам на социологията. Виждам, че младите хора много сериозно подкрепят МЕЧ, което ни дава хоризонт и спокойствие. И защото съм решил, че няма да се откажа, докато този модел не бъде свален – моделът на Пеевски и Борисов", каза той.

Василев подчерта, че основната цел след изборите трябва да бъде съставянето на мнозинство срещу корупцията, независимо от предишни политически конфликти:

"Това не е безпринципност, а обща цел. Ако не се направи тази крачка, хората ще се откажат да гласуват и ще започнат вече окултни, сектантски проявления на политиката."

Василев отправи остри критики към кандидатските листи на други партии, особено към включването на спортисти:

"Спортистите ме шокират в тези листи. Не защото са лоши – хора, на които сме се радвали. Но не могат да помогнат вътре в Народното събрание. Освен да използваш авторитета им и да злоупотребиш с него. С какво може да помогне 21-годишната Ивет Горанова? С нищо. Тя е спортист и трябва да бъде спортист."

В същото време той заяви готовност за сътрудничество в името на по-голяма цел:

"Когато искаш да правиш промяна, никога не трябва да се отказваш от борбата срещу модела. Ако има възможност за управление срещу него – ще го направим."

Сред основните предложения на МЕЧ той открои:

"Одържавяване на електроразпределителните дружества, одържавяване на "Лукойл", закриване на хазарта в частна България и ограничаване правата на ЧСИ-тата при злоупотреби."

По икономическите теми Василев беше критичен към официалните данни за инфлацията:

"Всичко е по две. Обидно е да се говори за инфлация 3,4%. Това е шокиращо и срамно, защото хората виждат реалността в магазините."

Радостин Василев подчерта още, че крайната оценка ще дадат избирателите:

"Какво ще покажат кандидатите и как ще се представят – това трябва да бъде отсъдено от самите избиратели."

Вижте целия разговор въ видеото

#Радостин Василев #подготовка за изборите #меч

