Илияна Йотова: Черно море се утвърждава като една от най-важните точки на глобалната карта на сигурността

Мнозина от нас около тази маса поставихме въпроса за Черно море, но, за съжаление, гласовете ни не бяха достатъчно силни, въпреки че имахме съюзници в лицето на нашите румънски колеги най-вече. Сега обаче вниманието на света е насочено към нашия регион и е необходимо да погледнем на Черно море вече и с други очи. Това каза президентът Илияна Йотова по време на конференцията "Към споделена регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море".

По думите ѝ то се утвърждава като една от най-важните точки на глобалната карта на сигурността:

"Войната показа, че този регион не може повече да бъде разглеждан само като периферия на европейската сигурност. Свободата на навигация в него е фундамент на международното право, само че дали този фундамент се справя напоследък, всеки може да си отговори. Сигурността на морските маршрути е от основно значение за международната търговия, последователната сигурност и енергийната независимост. За България като държава - членка на Европейския съюз и НАТО, и като черноморска страна, укрепването на морската сигурност е очевиден стратегически приоритет."

Съвместно с Румъния и в тясно сътрудничество напоследък с Европейската служба за външна политика, с Европейската комисия развиваме концепцията за създаване на Център за морска сигурност в Черно море, подчерта президентът и добави:

"Нашата цел е създаване на гражданска мрежова структура с аналитични функции, базирана на съществуващия интелектуален, експертен и институционален капацитет на двете държави. В своята дейност Центърът ще се фокусира върху повишаването на ситуационната осведоменост, защитата на морската инфраструктура, противодействието на хибридните заплахи и реагирането при бедствия и екологични кризи. Особено важно за нас е участието на партньори като Украйна, Молдова, Турция, Грузия в общите усилия за укрепване на сигурността в Черноморския регион. Необходимостта от създаването на този център и тази бърза и адекватна осведоменост се прояви от последните дни с инцидента с дроновете, които, слава богу, не стигнаха до българска територия, а нашето Министерство на отбраната реагира своевременно."

В настоящия контекст ролята на НАТО остава не само като военен и отбранителен съюз, но и като основен политически стълб на сигурността в Югоизточна Европа. Укрепването на източния фланг на Алианса е необходим и закономерен отговор на променената ситуация, посочи Йотова:

"Заедно с Турция и Румъния продължаваме съвместните дейности по осигуряване на свободни и безопасни морски пространства в Черно море в рамките на противоминната военноморска група МЦМ Black Sea. Категоричен противник съм на това територията на Черно море, реално Черно море да се гледа само като милитаризираща се зона. Черно море е изключителна придобивка - географска, природна за България. Трябва много внимателно да гледаме как ще се развива оттук нататък, за да не сложим веднъж завинаги край на туризма, на индустрията, която се заражда по бреговете на Черно море, която осигурява социален поминък и доходи на населението. Инициативите SAFE и Real Europe трябва да бъдат надградени с общи поръчки, съвместно производство, стандартизация и участие на предприятия от Централна и Югоизточна Европа."

Според президента в новата обстановка се появяват и нови елементи, на които България е длъжна да обърне внимание:

"Модернизацията на армията не следва да бъде разкъсан процес, а системно задаване на реалистични цели с конкретни срокове за изпълнение. Но за да бъде постигнато това, неминуемо разчитам на новото правителство да се справи първо с икономическите предизвикателства, пред които е изправено, което включва определянето на ясни приоритети, кои проекти ще трябва в краткосрочен, средносрочен или дългосрочен план да реализираме. Това се отнася и за модернизацията на военно-промишлената ни индустрия. Важен приоритет е и сътрудничеството с държавите от НАТО за съвместно разработване на въоръжени системи от ново поколение, можещи да се справят с новите предизвикателства в областта на сигурността."

България може и е длъжна да участва пряко в подобни проекти, не само като периферна на Алианса държава, а като център за иновативни разработки, допълни още Илияна Йотова.