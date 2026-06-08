Президентът Йотова за дрона в Констанца: МО реагира светкавично и адекватно, няма опасност за българските граждани

На въпрос какви мерки предприема страната ни във връзка с тревогата в Черно море след като дрон се взриви на пристанището в Констанца, освен тези, които бяха обявени, президентът Илияна Йотова отговори:

"Първо, ние бяхме през цялото време в много тясна координация с Министерството на отбраната. Искам да ги поздравя за това, че реагираха светкавично, много навреме и много адекватно, така че да няма и най-малка опасност за българските граждани. Разбира се, от своя страна, те също бяха в координация със съответните вътрешни служби и с украинците, така че мисля, че този път се справихме наистина много добре. Много се надявам това да бъде само един инцидент, защото започва и туристическия сезон, защото ние сме задължени за това и много отговорни той да премине по възможно най-добрия начин за България и да няма никаква опасност за нашите гости."