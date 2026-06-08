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От 1 до 6 години затвор грозят съдебния заседател, обвинен в измами чрез фалшиво влияние върху съдебни дела

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Съдебен заседател е с повдигнато обвинение за десетки измами, извършвани чрез представяне за банков служител, адвокат и дори съдия. Мнимият магистрат уверявал, че може да оказва влияние върху дела и съдебни решения. Чували сме за хора, които наистина оказват влияние върху решенията на съда, но не по този начин.

По информация на разследващите част от хората са превеждали различни суми на извършителя, а други са били убеждавани да теглят кредити.

Мнимият магистрат е Пламен Делев. Той е бил кандидат както за общински съветник, така и за депутат, но не е бил избиран нито в общинския съвет, нито в парламента.

Мария Маркова, ръководител на Районната прокуратура – Бургас: "Публично известно е от миналата седмица задържането и предявяването на обвинение на съдебен заседател от Окръжния съд в град Бургас – господин Делев. Районната прокуратура е внесла искане за задържане под стража, което съдът е уважил и е постановил най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. На същото лице е повдигнато обвинение за тежко умишлено престъпление – измама, за което законът предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 6 години. Действително дейността му е много разнопосочна. Лицето разполага с няколко профила в социалните мрежи и се представя като изключителен професионалист в банковото кредитиране, представя се в някои случаи – като адвокат, а в други – като магистрат. Твърди и за близки връзки с магистрати – съдии и прокурори. В срещите си с хората той обещавал да дава насоки по дела и да влияе върху тяхното развитие. Въпреки че контактите са били основно по телефон или чрез социални мрежи и без лични срещи, взаимоотношенията ставали достатъчно доверителни, така че хората започвали да му предоставят лични данни и документи. В резултат той използвал тези данни, за да тегли множество кредити."

Установени са множество пострадали лица, като общата сума на щетите е около 100 000–120 000 евро. Само при едно лице са изтеглени 21 бързи кредити на стойност около 50 000 евро.

"За услугите, които е предлагал или обещавал, той твърдял, че кредитите няма да се връщат или че ще бъдат намалени лихвите. В други случаи, представяйки се за адвокат, обещавал да решава съдебни спорове – най-често наследствени имоти и делби. Като съдебен заседател и чрез предполагаеми връзки с магистрати, той внушавал, че може да влияе върху развитието на делата. Така искал и съответни суми, за да „извърши услугата“.

Към момента на задържането Пламен Делев е бил действащ съдебен заседател. В процес е установяване дали част от иззетите лични документи са на лица от дела, по които той е участвал. Възможно е да има такива случаи, но това тепърва ще се изяснява. Престъпната дейност е установена от тази година, но е възможно да има по-широк времеви обхват.

От прокуратурата призовават всички, които смятат, че са пострадали, да се обърнат към МВР или прокуратурата.

Вижте прякото включване на Давид Сукнаров.

#мним адвокат #Бургас #съдебен заседател #схема за измами

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