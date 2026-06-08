Кирил Нешев, кандидат за кмет на район “Средец”: Бих променил подхода на управление на администрацията

Бих променил подхода на управление на администрацията. Това заяви в "Денят започва" кандидатът за кмет на район "Средец" от партия „България може“ – инженер Кирил Нешев.

Инж. Кирил Нешев, кандидат за кмет на район "Средец": "Не може да се конкретизира един основен проблем, а те са комплекс от проблеми. Предишните говорещи преди мен кандидати споделиха доста от проблемите на район „Средец“, свързани с паркирането, шума, чистотата, детските градини, паркирането в зоната около „Патриарх Евтимий“ и организацията на движението. Но аз бих обобщил, че основният проблем на район „Средец“ е администрацията на района – отношението на администрацията към хората, отношението на бившия районен кмет към техните проблеми и неговата незаинтересованост те да бъдат решавани навреме. Бих променил подхода на управление на администрацията. Смятам, че един технологичен и инженерен подход би бил добър за управлението на общината. Това за мен е технократско управление. Политиката трябва да се сведе до минимум. Макар районният кмет да има ограничени правомощия и функции, хората очакват от него най-много внимание, отношение и решаване на проблемите."

По думите му район „Средец“ може да бъде привлекателен за културен туризъм.

"Има прекалено много културни ценности в района, които могат да бъдат лице на София и на България. Има огромен икономически ресурс в културното наследство. Едно от нещата, които ще направя, ако стана кмет, е да създам експертна група от млади хора - с визия, които искат да работят доброволно."

Ако бъде избран, Нешев разчита на добра комуникация със Столична община.

"Не бих казал, че ще вляза в конфликт със Столичната община. Първо, ние не сме представени като политическа партия в общината и мисля, че можем да бъдем равноотдалечени от всички в Столичния общински съвет. Когато имаш принципен подход и имаш ясна визия, която стимулира икономиката на „Средец“ и София, не мисля, че има общински съветници, които да са против подобни решения."

Градоустройствено трябва също да има промени в района, смята Нешев.

"Разбира се, може да се подходи към старата част на „Средец“ с иновативни решения. Това е така наречената историческа зона между Ларгото и „Света Неделя“. Това са обекти, които могат да носят приходи на общината. По отношение на строителството – не трябва да се презастроява центърът на София за сметка на гражданите. Това влошава проблема с паркирането. Трябва да се помисли за смарт системи за управление на транспорта. Проблемът с паркирането в зоната около „Патриарха“ трябва да се реши."

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