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Дрон се взриви на пристанището в Констанца, няма пострадали

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Дрон се взриви на пристанището в Констанца, няма пострадали
Снимка: БТА/Архив
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Морски дрон се самовзриви тази сутрин на румънското пристанище Констанца. При инцидента няма пострадали. По предварителна информация дронът вероятно е украински и е превозвал десетки килограми експлозиви.

Според източници на телевизия Диджи 24 безпилотният апарат е заседнал в хидротехническо съоръжение на няколкостотин метра от нефтения терминал на пристанището.

В района са изпратени два хеликоптера, които извършват обследване на акваторията. По информация на румънските власти са открити още три дрона. Зоната около пристанището е отцепена, а на място са разположени екипи на румънската полиция и жандармерия.

Инцидентът се случва само седмица след друг случай, при който дрон се разби в жилищна сграда в Румъния и рани двама души.

#взриви #пристанище Констанца #няма пострадали #дрон

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