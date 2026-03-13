БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Десетки ранени в Израел след удари с ирански ракети

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Чете се за: 01:10 мин.
Десетки ранени и сериозни материални щети в северната част на Израел след масиран удар с ирански ракети. По информация на местни медии, най-малко 50 души са получили медицинска помощ.

През изминалата нощ Израел нанесе удари срещу цели в Техеран, както и срещу обекти на Хизбула в Ливан. В телевизионно обръщение израелският премиер Бенямин Нетаняху заплаши новия върховен лидер на Иран - Моджтаба Хаменей, и защити израелско-американските действия в Иран.

Според централното военно командване на САЩ от началото на операция "Епична ярост" са ударени 6000 цели в Иран. По данни на "Файненшъл таймс" администрацията на Доналд Тръмп е използвала стратегически запаси от важни боеприпаси "за години напред“ в началото на войната с Иран.

#пострадали #удари #Иран #Израел #Техеран #ракети

