Извънредно заседание на енергийната комисия заради парите по Плана за възстановяване и устойчивост

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Промените в Закона за енергията от възобновяеми източници са обвързани с получаването на 437 млн. евро по ПВУ

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Извънредно заседание на енергийната комисия ще се проведе днес в парламанта. На него депутатите ще обсъдят промени в Закона за енергията от възобновяеми източници. Текстовете са обвързани с получаването на 437 млн. евро по ПВУ.

Темата предизвика напрежение в сряда, след като служебният енергиен министър Трайчо Трайков съобщи, че председателят на комисията Павела Митова отказва да свика заседание. Малко по-късно такова обаче се проведе, но поради липса кворум беше провалено. Вчера служебният премиер Андрей Гюров заяви, че отказът на депутатите да разгледат законовите промени може да коства на страната ни близо 440 млн. евро по ПВУ.

