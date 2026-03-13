БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Американски самолет-цистерна падна над Ирак

По света
Американски самолет-цистерна падна над Ирак
Американското военно командване потвърди, че над Ирак е паднал самолет-цистерна. Инцидентът не е резултат от вражески или приятелски огън, посочват военните.

В изявлението на Пентагона не се уточнява дали има пострадали, или загинали американски военнослужещи. В ход е спасителна операция, издирват се останките на падналата маина. В инцидента са участвали два самолета, като единият е паднал, а другият успешно се е приземил на военно летище край израелската столица Тел Авив. Падането на самолета-цистерна над Ирак е пореден инцидент с американски самолет от началото на операцията на САЩ и Израел срещу Иран. През миналата седмица три изтребителя F-15E бяха свалени погрешка над Кувейт. Шестимата пилоти катапултираха успешно.

