Стачка на пилотите в "Луфтханза" отмени стотици полети

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:45 мин.
По света
луфтханза отменя полети софия
Снимка: БГНЕС
Стотици полети на авиопревозвача "Луфтханза" са отменени в цяла Германия през първия ден от 48-часовата стачка на пилотите, предаде ДПА. На основното летище на авиокомпанията във Франкфурт са отменени близо 400 връзки, а на летището в Мюнхен - около 230.

Засегнати са и свързващи полети от други германски летища до Мюнхен и Франкфурт, посочи говорител на летищния оператор "Фрапорт".

По-рано "Луфтханза" обяви, че ще изпълни поне половината от полетите по разписание през двата дни на протестни действия, а при полетите на далечни разстояния се очаква да бъдат изпълнени до 60%.

Пилотският синдикат "Ферайнигунг Кокпит" съобщи, че мащабът на стачката ще бъде по-малък от първата вълна протестни действия преди месец. Профсъюзът призова над 5000 пилота от подразделенията "Луфтханза", "Луфтханза Карго" и "Луфтханза Ситилайн" да се присъединят към протеста, който е част от продължаващ спор за възнагражденията и пенсиите.

Ръководството на авикомпанията порица стачката като ненужна ескалация, особено в период на засилена геополитическа несигурност заради войната в Иран, която засегна авиопътуванията в целия свят. Полетите до Близкия изток са изключени от обхвата на стачката.

На сайта на летище "Васил Левски" - София няма информация за отменени или закъсняващи полети.

