Малена Замфирова претърпя втора операция

Спорт
Това е втората интервенция, която сноубордистката претърпя в последните дни.

Малена Замфирова е претърпяла нова операция. Това съобщи Георги Бобев за БГНЕС. Вицепрезидентът на БФСки се надява това да е последната интервенция за талантливата сноубордистка.

Вчера бе извършена интервенция в раменната област, надяваме се да е последната. За започване на рехабилитация има време, тъй като тя е дълго време на легло“, сподели Бобев.

Както е известно, Малена беше блъсната в гръб от скиор в курорта Шпиндлерув Млин в Чехия, където трябваше да стартира в Световната купа. На 9 март най-добрата ни сноубордистка бе оперирана в продължение на 6 часа в болница в Грац. Тогава лекарите възстановиха раздробената й бедрена кост, фиксираха таза и премахнаха външните фиксатори, които стабилизираха таза и бедрото до момента. Според главния хирург интервенцията е преминала много добре.

Според баща ѝ Анатолий очакванията са Малена да може да ходи без патерици и да започне активно възстановяване до шест месеца.

Относно евентуалното транспортиране на Малена в България, вицепрезидентът на БФСки обясни: „Първоначално казаха, че евентуално ще я изпишат след три седмици. До момента е минала една. Още не сме обсъждали нейното прибиране. Федерацията е готова да помогне с всичко необходимо, но първо трябва да стигнем до този етап.“

Надявам се Малена да се възстанови напълно, всеки ден се молим за това“, завърши Бобев.

