ИЗВЕСТИЯ

МС ще осигури 5% увеличение на заплатите в пощите, БДЖ,...
Чете се за: 04:25 мин.
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Чете се за: 02:32 мин.

Депутатите с предложения за компенсации заради високите цени на горивата

Милена Кирова
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Високите цени на горивата са във фокуса на коментари на депутатите в кулоарите на парламента.

За последния един месец цената на най-масовия бензин тип А-95 се е повишила с 7%, на дизела с 13%, а на автогаза с 9%. Според анализ на Фискалния съвет при увеличение на цените на петрола на международните пазари с 25% инфлацията в нашата страна би се повишила максимум с 1% пункт. Във връзка с тези цени на горивата от "ДПС - Ново начало" предлагат Народното събрание да приеме проект на решение, с който да задължи Министерския съвет да вземе съответните мерки както за хората, така и за бизнеса. От "Възраждане" настояват за таван на цените на горивата, както и за премахване на санкциите срещу Русия.

Цончо Ганев, "Възраждане": "Многократно от "Възраждане" призовахме, включително и това правителство, да пристъпи веднага към вдигане на санкциите по отношение на всичко свързано с руската федерация, като приоритетно това да стане за доставките на газ и на петрол. Ситуацията в момента е плашеща по отношение на вдигането на цените, само в рамките на на няколко дни вдигането на цените на горивата с 14 - 15%."

Йордан Цонев, "ДПС - Ново начало": "Да се създаде фонд, като средствата по този фонд се набират от повишеното ДДС вследствие на повишената цена на суровия петрол и природния газ. Предвидили сме мерки за хората, енергийни помощи, предвидили сме мерки за транспортния бизнес, за селскостопанския, като сме предвидили възможност Министерският съвет в рамките на своите правомощия да финансира фонда от Българската банка за развитие или от други източници."

Също днес от ГЕРБ-СДС заявиха, че празниците са се превърнали в един своеобразен пазарлък кой какво и колко дава на пенсионерите. За това от ГЕРБ-СДС имат конкретно предложение, за да се разреши този проблем не само за пенсионерите, но и за останалите уязвими групи.

Деница Сачева, ГЕРБ-СДС: "Внесохме законопроекта, с който се въвежда нова социална помощ в Закона за социалното подпомагане, която да се дава двукратно преди навечерието на Великден и навечерието на Коледа. В случая ще бъде изготвен и подзаконов нормативен документ, с който да се определи обхвата на хората, които ще получават тази помощ. Но това ще бъдат многодетни семейства, самотни родители, хора с увреждания, деца, разбира се, пенсионерите остават отново на фокус, най-бедните от тях."

Вижте още в прякото включване на Милена Кирова.

# Народно събрание #предложения #цени на горивата #компенсации #мерки

