Украинският президент Володимир Зеленски пристигна на посещение в Букурещ. Зеленски ще разговаря с президента Никушор Дан и с румънския премиер Илие Боложан.



Акцент в дискусиите ще бъде двустранното сътрудничество, особено в областта на отбранителната промишленост и енергетиката, както и ролята на Румъния в процеса на възстановяване на Украйна.

Утре Зеленски ще посети Париж за да обсъди в френския президент Еманюел Макрон "средствата за засилване на натиска над Русия" и по-специално борбата срещу руския сенчест флот на фона на световната криза с горивата.