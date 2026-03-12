БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
БНТ продължава да е лидер по доверие на българския медиен пазар, каза председателят на СЕМ Симона Велева

У нас
БНТ продължава да е лидер по доверие на българския медиен пазар по данни на института Reuters, каза председателят на Съвета за електронни медии (СЕМ) Симона Велева в студиото на "Денят започва". Велева допълни, че въпреки нарастващата роля на социалните медии, обществото се обръща към традиционните когато става дума за проверена, достоверна информация по важни теми.

Симона Велева, председател на Съвета за електронни медии: "Продължава ролята на традиционните медии тогава, когато има криза, тогава, когато има дадено събитие, което е така важно за цялото общество. Давам пример с атаките в Иран и нападението на САЩ и Израел, което се случи само преди дни. Продължават традиционните медии да са най-достоверния източник на информация и тогава, когато трябва да се информираме по наистина важните въпроси за обществото, ролята на професионалната журналистика е това, което може да ни изведе напред и да ни даде достоверна информация, защото е факт, че дезинформацията онлайн е огромен проблем."

Политиката винаги опитва да въздейства върху медиите и тук е важно органите, институциите, ръководните тела, които са начело на тези медии, а тук включвам и Съвета за електронни медии, да не допускат по никакъв начин и при никакъв повод каквото и да било вмешателство, допълни председателят на СЕМ. И това е гаранцията за независимостта и на самите работещи в медиите журналисти. Велева каза още, че няма месец в който Съветът за електронни медии да не се налага да излиза с позиция в защита на някой журналист.

Симона Велева поздрави Милена Милотинова и нейния Управителен съвет за встъпването им в длъжност и определи това като голям успех както за Българската национална телевизия, така и за Съвета за електронни медии.

Симона Велева, председател на Съвета за електронни медии: "Съпротивата срещу избора на легитимен генерален директор на Българската национална телевизия беше огромна. Тя по своят мащаб е не по-малка от съпротивата за смяна на главния прокурор. А даже и според мен за смяната на Българския олимпийски комитет. За жалост се видя, че в България, чрез правни средства, може да се постигне един нелегитимен резултат. А това е изключително голям проблем, защото разгражда самата тъкан на държавата. И ние имахме дълг да изберем нов генерален директор. Като този дълг е не само към нас самите, но и към Българската национална телевизия и към цялото общество."

Симона Велева каза още, че по данни на СЕМ бившият директор на БНТ Емил Кошлуков е оттеглил своите жалби срещу избора на госпожа Милотинова, а почти всички жалби на Сашо Йовков също са отхвърлени от компетентните съдилища.

Велева подчерта още, че БНТ изпълнява в цялост своята обществена функция и е на изключително високо ниво.

Симона Велева, председател на Съвета за електронни медии: "Наистина нашата обществена телевизия и по сравнение на EBU с другите обществени телевизии седи изключително солидно и успявате да достигнете до всички български граждани, за което поздравления. Имате специализирани предавания за различни групи, както и регионални, изключително наситени новини, така и за глухата общност, така и за различни, друг спектър от граждани, които имат правото на телевизия и правото на информация."

Симона Велева се обърна към участниците в предстоящата предизборна кампания - да спазват благоприличието и да не злоупотребяват с закона и с правото си на представителство в БНТ. Сред проблемите тя подчерта и липсата в последните години на лидерски дебати, както и по-малкия брой жени, които участват в политиката. Велева определи политическата среда като изключително натоварена с език на омразата, с лични нападки, с минаване отвъд политическото и преминаване в личното.

Вижте още във видеото

# Симона Велева #председател на СЕМ #избор #предизборна кампания #директор #доверие #обществени медии #дебати #БНТ

Последвайте ни

