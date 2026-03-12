БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Александър Попов: Не успяхме да противодействаме на Левски

Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Има голямо напрежение в отбора, призна наставникът на волейболния ЦСКА.

Александър Попов: Не успяхме да противодействаме на Левски
Александър Попов остана разочарован от играта на ЦСКА след шестата загуба в Националната волейболна лига. „Армейците“ преклониха глава във Вечното дерби, отстъпвайки с 0:3 срещу Левски в зала „Христо Ботев“. Наставникът на „червените“ призна, че има напрежение в тима.

Не успяхме да противодействаме по никакъв начин на Левски. Нямам обяснение защо се получи такъв срив още от първия гейм. Наложи се да пусна младите състезатели, за да видят какво значи дерби, защото то не е само за публиката, а и за тях. Има голямо напрежение в отбора, това не е оправдание и играта на Левски беше на много по-високо ниво, с което ни респектира“, каза Попов.

Повече от интервюто с Александър Попов можете да видите във видеото!

#Национална волейболна лига 2025/2026 #ВК ЦСКА #Александър Попов

