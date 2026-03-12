Борислава Христова: Искаме шест от шест

Борислава Христова отбеляза, че българският национален отбор по баскетбол за жени иска да финишира с пълен актив от шест победи в първия етап от квалификациите за Евробаскет 2027 след четвъртия пореден успех. Българките постигнаха очакван разгром над Азербайджан след внушителното 120:40 в зала „Колодрума“, Пловдив.

Баскетболистката на Атинайкос спази традицията и бе сред най-добрите за „лъвиците“. Крилото загатна за своите възможности в нападение. Тя завърши с 15 точки, 4 борби, 4 асистенции и 3 откраднати топки за 16 минути игрово време.

“Очаквахме победа в този мач. Радваме се, че този ни беше първият мач, за да можем малко да навлезем в ритъм след почивката. Също така успяхме да вкараме и Стефани Костович в състава, което ни помогна малко да я обиграем и да я приветстваме в отбора. Сега вече се подготвяме за двубоя с Украйна. Украинките имаха тежък мач с Черна гора. Затова знам, че ще дойдат тук много нахъсани и трябва да сме на сто процента готови“, каза капитанът на представителният ни тим.

С победата родните националки продължават да водят в класирането на група Е с пълен актив от четири победи.

"Искаме шест от шест. Това ще ни даде малко въздух за следващия квалификационен прозорец, който, разбира се, е най-важният за класиране на Евробаскет. Все още и Черна гора, и Украйна имат шансове. Затова съм сигурна, че ще излязат срещу нас готови за победа. Ние трябва да сме подготвени и да сме фокусирани върху това, което ние ще направим. Атмосферата в този мач беше чудесна и искам да благодаря на феновете и да ги приветствам да дойдат и да ни подкрепят в следващия “, завърши Христова.