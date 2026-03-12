БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Борислава Христова: Искаме шест от шест

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Български баскетбол
Запази

Това ще ни даде малко въздух за следващия квалификационен прозорец, допълни капитанът на баскетболните националки.

Scroll left Scroll right
Слушай новината

Борислава Христова отбеляза, че българският национален отбор по баскетбол за жени иска да финишира с пълен актив от шест победи в първия етап от квалификациите за Евробаскет 2027 след четвъртия пореден успех. Българките постигнаха очакван разгром над Азербайджан след внушителното 120:40 в зала „Колодрума“, Пловдив.

Баскетболистката на Атинайкос спази традицията и бе сред най-добрите за „лъвиците“. Крилото загатна за своите възможности в нападение. Тя завърши с 15 точки, 4 борби, 4 асистенции и 3 откраднати топки за 16 минути игрово време.

Очаквахме победа в този мач. Радваме се, че този ни беше първият мач, за да можем малко да навлезем в ритъм след почивката. Също така успяхме да вкараме и Стефани Костович в състава, което ни помогна малко да я обиграем и да я приветстваме в отбора. Сега вече се подготвяме за двубоя с Украйна. Украинките имаха тежък мач с Черна гора. Затова знам, че ще дойдат тук много нахъсани и трябва да сме на сто процента готови“, каза капитанът на представителният ни тим.

С победата родните националки продължават да водят в класирането на група Е с пълен актив от четири победи.

"Искаме шест от шест. Това ще ни даде малко въздух за следващия квалификационен прозорец, който, разбира се, е най-важният за класиране на Евробаскет. Все още и Черна гора, и Украйна имат шансове. Затова съм сигурна, че ще излязат срещу нас готови за победа. Ние трябва да сме подготвени и да сме фокусирани върху това, което ние ще направим. Атмосферата в този мач беше чудесна и искам да благодаря на феновете и да ги приветствам да дойдат и да ни подкрепят в следващия “, завърши Христова.

Свързани статии:

Таня Гатева: Ползвахме двубоя като тренировка
Таня Гатева: Ползвахме двубоя като тренировка
България посреща Украйна на 14 март от 19:00 часа отново в зала...
Чете се за: 01:22 мин.
България не трепна срещу Азербайджан в квалификациите за Евробаскет 2027
България не трепна срещу Азербайджан в квалификациите за Евробаскет 2027
Селекцията на Таня Гатева стовари остава на перфектния път и мечтае...
Чете се за: 03:45 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro
#Квалификации за Евробаскет 2027 - жени #Български национален отбор по баскетбол за жени #Борислава Христова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
1
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква през новата седмица
2
Слънчевото време продължава, понижение на температурите се очаква...
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за самолети МиГ-29
3
Прекратена е обществена поръчка за ремонт на до десет двигателя за...
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ унищожиха кораби край Ормузкия проток
4
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ...
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви
5
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от...
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата
6
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на горивата

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
4
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
6
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари

Още от: Баскетбол

Таня Гатева: Ползвахме двубоя като тренировка
Таня Гатева: Ползвахме двубоя като тренировка
Таня Гатева: Този отбор играе с дух и сърце Таня Гатева: Този отбор играе с дух и сърце
Чете се за: 01:25 мин.
Любомир Минчев: Взехме минимума от мачовете с Норвегия и Армения Любомир Минчев: Взехме минимума от мачовете с Норвегия и Армения
Чете се за: 02:45 мин.
Йордан Минчев: Радвам се, че успяхме да вземем победата в Армения Йордан Минчев: Радвам се, че успяхме да вземем победата в Армения
Чете се за: 01:50 мин.
Надка Голчева в предаването "Зала на славата" Надка Голчева в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 08:05 мин.
Любомир Минчев: Отборът е в добро настроение, няма допълнително напрежение Любомир Минчев: Отборът е в добро настроение, няма допълнително напрежение
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога хората имат по-малко от 10 секунди да се укрият
Рина Бакалов от Израел: Положението е много тежко, при тревога...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Съвместни тренировъчни българо-гръцки полети ще проведат ВВС на двете държави Съвместни тренировъчни българо-гръцки полети ще проведат ВВС на двете държави
Чете се за: 01:02 мин.
Сигурност и правосъдие
Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим себе си и душите си Проф. Светлана Велизарова: Напуснахме педиатрията, за да спасим себе си и душите си
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: САЩ и Израел не дават сигнали за бързо прекратяване Конфликтът в Близкия изток: САЩ и Израел не дават сигнали за бързо прекратяване
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Бюджетната комисия разглежда удължителния закон за държавния бюджет
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Цената на барел суров петрол премина 100 долара
Чете се за: 01:17 мин.
Близък изток
Нови правила за прием в детските градини в София обсъжда Столичният...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Изкуство в търсене на истината - нова арт инсталация показва Тръмп...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ