Недоволство от градския транспорт: Протест в Пловдив тази вечер

Протест за по-добър градски транспорт ще се проведе тази вечер пред Община Пловдив. Очаква се в него да се включат близо 2500 души, които настояват за по-качествена услуга, по-добър контрол върху превозвачите и реални решения на дългогодишните проблеми с транспорта в града.

Градският транспорт в Пловдив е частен от близо 30 години, а според много жители услугата не отговаря на очакванията, въпреки вложените европейски средства.

Цветан Чуканов коментира, че основният проблем е липсата на достатъчен контрол от страна на общината върху частните превозвачи.

„Основното решение, което ние смятаме, че трябва да има, е общината да упражни достатъчно голям контрол върху частниците, като за начало.“

Според него в бъдеще общинското дружество „Екобус“ трябва да поеме функциите на частните оператори.

Недоволството на гражданите е свързано и с липсата на транспорт в късните часове на деня. По думите на Чуканов след 21 часа придвижването с автобус е почти невъзможно.

„Честно казано, аз даже не си помислям вече на този етап да разчитам на автобус след 9 часа.“

Като сериозен проблем той посочи и неработещата електронна система за таксуване.

От своя страна кметът на Пловдив Костадин Димитров заяви, че общината работи за подобряване на градския транспорт и вече са предприети конкретни действия.

„Ние направихме редица стъпки, които да посочат ясно, че администрацията на кмета на Пловдив е ангажирана с темата градски транспорт.“

Той подчерта, че са прекратени договорите с фирми, които не са изпълнявали задълженията си.

„Първо прекратихме договорите на тези фирми, които не изпълняваха своите ангажименти към пловдивчани. От 10 рейса идваха 3, от 10 рейса идваха 7.“

По думите му в момента е към финал процедурата за избор на нов изпълнител.

„Сега сме на финала на приключване на процедурата за избиране на изпълнител, който да изпълнява услугата градски транспорт в Пловдив.“

Един от организаторите на протеста Павел Начев заяви, че интересът към инициативата е голям.

„Очакваме доста хора, защото от социалните мрежи хората отговарят много на нашия призив.“

Той подчерта, че организаторите са отправяли исканията си към кмета още преди време и настояват за диалог.

Начев отхвърли и твърденията, че протестът има политически характер.

Протестът е насрочен за 18 часа пред сградата на Община Пловдив.

Вижте повече в прякото включване на Мариела Хубинова.