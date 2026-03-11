БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Атанас Запрянов: Няма искане от САЩ да базират бойни...
Чете се за: 03:07 мин.
Борислав Сарафов остава изпълняващ функциите главен прокурор
Чете се за: 02:55 мин.
НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации
Чете се за: 03:15 мин.
Държавата готви мерки за справяне с нарастващите цени на...
Чете се за: 01:02 мин.
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки,...
Чете се за: 04:22 мин.
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската...
Чете се за: 03:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Заради ниски заплати: Протест на служителите на градския транспорт в София

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
Регионални
Запази
протест шофьорите градския транстрот софия
Снимка: БТА
Слушай новината

Продължават стачните действия на транспортните служители, днес - в София. Исканията им са увеличение на заплатите и по-добри условия на труд. Не се стигна до блокиране на градския транспорт.

Венелин Атанасов работи от 29 години в градския транспорт. Казва, че основен проблем е ниската заплата и лошите условия на труд.

Венелин Атанасов - електромонтьор в трамвайно депо "Искър": "С 950 евро много трудно се живее, при което се налага да теглим кредити. Стигат да вземат нещата, които са на промоция и да си платя лизинговите и съм на 0. Условията на труд са зле - много прах, няма предпазни средства, налага се да се купуваме работни дрехи, инструменти."

Умора и извънредни часове трупат и шофьорите на автобусите.

Валентин Иванов - шофьор на автобус: "В автотранспорта липсват 300 човека, това ни налага повече извънреден труд, по-малко почивки.

- Колко часове извънреден труд имате?

- Между 35-45. Не можем да си видим семействата. И сме уморени."

Днес недоволството беше изразено само с мирна стачка. И покана за среща на стачкуващите с министър-председателя, министъра на финансите и кмета на София.

Тодор Капитанов - заместник-председател на КНСБ: "Надяваме се към настоящия момент да ангажираме максимално повече подкрепа за нашите искания - субсидиране на столичния градски транспорт, Русе транспорта и във Варна транспорта, чрез субсидия от държавния бюджет към общините, за да могат работещите да получат своите 5% увеличение."

Никой представител от трите институции не дойде на срещата в поделението "Трамкар".От Министерство на финансите обясниха, че министър Георги Клисурски има работни ангажименти. По-късно от Столичната община заявиха, че проблемите в транспорта са големи и не са от вчера.

Виктор Чаушев - заместник-кмет по транспорт в Столична община: "Разходите се правят по много неефективен начин. Дружествата се управляват като един своеобразен гевгир. Постоянно се наливат все повече и повече пари. Те изтичат, не е ясно къде. И ефект от това няма. Много добре сме запознати с исканията на хората. Следва обаче те да бъдат отправени на първо място към техните ръководители. Това са директорите, бордовете, които са назначени от икономическото мнозинство на Общинския съвет, защото Общинският съвет е принципал на тези дружества."

снимки: БНТ, БТА

Ако не се стигне до среща и до разговори с поканените институции от синдикатите не изключват блокади.

#заплати на шофьорите #градски транспорт на София #протест на градския транспорт #КНСБ #градски транспорт #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
1
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...
Кризата в Близкия изток: САЩ отрекоха техни военни кораби да са ескортирали танкер през Ормузкия проток
2
Кризата в Близкия изток: САЩ отрекоха техни военни кораби да са...
Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16 ирански кораба
3
Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16...
Дискусии за Близкия изток: Дебат в ЕП, лидерите от Г-7 обсъждат икономическите последици от конфликта
4
Дискусии за Близкия изток: Дебат в ЕП, лидерите от Г-7 обсъждат...
В "Референдум": Как ще се отрази войната в Близкия изток на цените на горивата и какви са рисковете за България?
5
В "Референдум": Как ще се отрази войната в Близкия изток...
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ унищожиха кораби край Ормузкия проток
6
Ескалация в Близкия изток: Иран атакува американски цели, САЩ...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай
3
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
5
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
6
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...

Още от: Бизнес

Румен Радев (АИКБ): Пазарът на горива реагира на всяко от изказванията на Тръмп
Румен Радев (АИКБ): Пазарът на горива реагира на всяко от изказванията на Тръмп
Мерки срещу спекулата: Как европейски държави се готвят за енергийния шок? Мерки срещу спекулата: Как европейски държави се готвят за енергийния шок?
Чете се за: 04:05 мин.
Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
6078
Чете се за: 05:45 мин.
Румен Спецов: За март нужните количества за преработка на нефт от "Лукойл Нефтохим Бургас" са осигурени Румен Спецов: За март нужните количества за преработка на нефт от "Лукойл Нефтохим Бургас" са осигурени
Чете се за: 04:00 мин.
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
11475
Чете се за: 04:32 мин.
Любомир Дацов: Липсата на бюджета се дължи на политическите игри в парламента Любомир Дацов: Липсата на бюджета се дължи на политическите игри в парламента
Чете се за: 04:25 мин.

Водещи новини

Атанас Запрянов: Няма искане от САЩ да базират бойни самолети и личен състав за операцията срещу Иран
Атанас Запрянов: Няма искане от САЩ да базират бойни самолети и...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Новото бойно поле във войната в Близкия изток – поразени търговски кораби в Ормузкия проток Новото бойно поле във войната в Близкия изток – поразени търговски кораби в Ормузкия проток
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Цените на горивата: Служебната власт няма да бърза с мерки срещу поскъпването Цените на горивата: Служебната власт няма да бърза с мерки срещу поскъпването
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви Историческо решение: Г-7 и МАЕ освободиха 400 млн. барела петрол от стратегическите резерви
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Великденските добавки за пенсионерите – за какво ще им...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
МВР и прокуратурата: Няма външни участници в смъртта на шестте...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Борислав Сарафов остава изпълняващ функциите главен прокурор
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Сигнал за бомба затвори за кратко Техническия университет във Варна
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ