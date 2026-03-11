Заради ниски заплати: Протест на служителите на градския транспорт в София

Продължават стачните действия на транспортните служители, днес - в София. Исканията им са увеличение на заплатите и по-добри условия на труд. Не се стигна до блокиране на градския транспорт.

Венелин Атанасов работи от 29 години в градския транспорт. Казва, че основен проблем е ниската заплата и лошите условия на труд.

Венелин Атанасов - електромонтьор в трамвайно депо "Искър": "С 950 евро много трудно се живее, при което се налага да теглим кредити. Стигат да вземат нещата, които са на промоция и да си платя лизинговите и съм на 0. Условията на труд са зле - много прах, няма предпазни средства, налага се да се купуваме работни дрехи, инструменти."

Умора и извънредни часове трупат и шофьорите на автобусите.

Валентин Иванов - шофьор на автобус: "В автотранспорта липсват 300 човека, това ни налага повече извънреден труд, по-малко почивки. - Колко часове извънреден труд имате? - Между 35-45. Не можем да си видим семействата. И сме уморени."

Днес недоволството беше изразено само с мирна стачка. И покана за среща на стачкуващите с министър-председателя, министъра на финансите и кмета на София.

Тодор Капитанов - заместник-председател на КНСБ: "Надяваме се към настоящия момент да ангажираме максимално повече подкрепа за нашите искания - субсидиране на столичния градски транспорт, Русе транспорта и във Варна транспорта, чрез субсидия от държавния бюджет към общините, за да могат работещите да получат своите 5% увеличение."

Никой представител от трите институции не дойде на срещата в поделението "Трамкар".От Министерство на финансите обясниха, че министър Георги Клисурски има работни ангажименти. По-късно от Столичната община заявиха, че проблемите в транспорта са големи и не са от вчера.

Виктор Чаушев - заместник-кмет по транспорт в Столична община: "Разходите се правят по много неефективен начин. Дружествата се управляват като един своеобразен гевгир. Постоянно се наливат все повече и повече пари. Те изтичат, не е ясно къде. И ефект от това няма. Много добре сме запознати с исканията на хората. Следва обаче те да бъдат отправени на първо място към техните ръководители. Това са директорите, бордовете, които са назначени от икономическото мнозинство на Общинския съвет, защото Общинският съвет е принципал на тези дружества."

снимки: БНТ, БТА

Ако не се стигне до среща и до разговори с поканените институции от синдикатите не изключват блокади.



