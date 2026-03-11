"С 950 евро не се живее": Протестна готовност на служителите в градския транспорт на София, ще има ли блокади?

Протестна готовност обявиха служителите на градския транспорт в София, настояват за минимум 5% увеличение на заплатите към удължителния бюджет.

Венелин Атанасов, трамвайно депо "Искър": "С 950 евро не се живее, водим живот назаем. Условията на труд в сервиза, тъй като съм сервизен работник, са ужасни. Налага се, че купуваме инструменти, дрехи и прах се диша постоянно. Много прах. За това няма никакви предпазни средства."

"От 10 години съм в автотранспорта. Първото искане е да се подобрят условията на труд, трасетата, условията на труд и адекватно заплащане към шофьори, към ватмани. Почти за нищо не стигат парите", коментира шофьор. Валентин Данов, работник в "Метрополитен": "Ние можем да сме по-ново дружество, тъй като вече съществуваме почти 30 години, но това не означава, че трябва да стигнем нивото, което тук в момента колегите работят. При нас условията на труд за момента още са по-добри, като изключиме по-старите съоръжения, като първите станции, старото депо Обеля, там има много проблеми, които също трябва да ги решим с времето."

Синдикатите настояват за среща с управляващите.

Александър Шопов, председател на Федерацията на транспортни синдикати към КНСБ: "По-скоро това не е протест, а покана. Покана, защото не успяхме да проведем реален диалог на последната среща с кмета Терзиев. Да дойдат заедно с управляващите - финансовия министър и министър-председателя да проведем един разговор. Щом не вярват на синдикатите какво е необходимо да се направи, да го чуят от хората, че е необходимо да има финансиране и това може да стане още утре с удължителния закон на бюджета да бъдат отпуснати въпросните 5%".

Протестиращите искат управляващите да се запознаят с условията на труд, да видят как работят служителите на градския транспорт.

"В последните няколко дни бяхме и в Русе, и във Варна, направихме след протестите срещи по покана на кметовете там, в които всъщност и те подкрепиха нашите искания и те заявиха, че да, необходимо е категорично да се предприемат действия в това държавата да субсидира достатъчно градските транспорти, за да може условията на труд, освен заплащането да се по-добре, това което всички виждаме, какви ужасни условия на работа има за работниците. Това няма как да се случи без намеса на държавата, благодарим на кметовете на Варна и на Русе, че ни подкрепиха, очакваме и кметът на София, както и общинските съветници да ни подкрепят в тази наша битка и заедно да се опитаме, естествено според възможностите на финансовото министерство, да подобрим условията на труд на хората", допълни Шопов.

От КНСБ са изчислили, че от 1 януари със задна дата са необходими 8,38 млн. евро от бюджета, разпределени по следния начин - за "Столичен автотранспорт" са нужни 2,31 млн. евро, за "Столичен електротранспорт" - 2,28 млн. евро, за "Метрополитен - 2,76 млн. евро, а за Център за градска мобилност - 1,03 млн. евро.

От Министерство на финансите обясниха, че министър Клистурски няма да може да присъства днес на работната среща поради работни ангажименти, а столичният кмет заявява в позиция че е запознат с проблемите и условията на труд в дружествата. Терзиев допълва, че това, което продължава да не знае е как се вземат решения в транспортните дружества, така че проблемите да се задълбочават, вместо да се решават. Той също така отбеляза, че ръководствата на дружествата са назначени от Столичния общински съвет и че за един конструктивен диалог на масата трябва да седнат именно и директорите на тези дружества, както и общинските съветници, които блокират решенията за реформата на градския транспорт.

Ако не се стигне до среща и до разговори с представителите на Министерски съвет, на Министерство на финансите и на Столична община, от синдикатите не изключват блокади на градския транспорт, но се надяват да не се стига до там.

Александър Шопов, председател на Федерацията на транспортни синдикати към КНСБ: "Следва това, че ще направим среща със структурите и ще предприемем активни синдикални действия. Ние от ден първи точно това предлагаме. Да седнем всички на една маса и да видим как може да се решат проблемите. Ясно е, че няма да стане за един ден. Никой не е казал, че проблемите са започнали днес или вчера. Но някакси дъвчем една дъвка и повтаряме нещо, което ние вече сме поискали отдавна."

