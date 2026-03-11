БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската...
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"С 950 евро не се живее": Протестна готовност на служителите в градския транспорт на София, ще има ли блокади?

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Протестна готовност обявиха служителите на градския транспорт в София, настояват за минимум 5% увеличение на заплатите към удължителния бюджет.

Венелин Атанасов, трамвайно депо "Искър": "С 950 евро не се живее, водим живот назаем. Условията на труд в сервиза, тъй като съм сервизен работник, са ужасни. Налага се, че купуваме инструменти, дрехи и прах се диша постоянно. Много прах. За това няма никакви предпазни средства."

"От 10 години съм в автотранспорта. Първото искане е да се подобрят условията на труд, трасетата, условията на труд и адекватно заплащане към шофьори, към ватмани. Почти за нищо не стигат парите", коментира шофьор.

Валентин Данов, работник в "Метрополитен": "Ние можем да сме по-ново дружество, тъй като вече съществуваме почти 30 години, но това не означава, че трябва да стигнем нивото, което тук в момента колегите работят. При нас условията на труд за момента още са по-добри, като изключиме по-старите съоръжения, като първите станции, старото депо Обеля, там има много проблеми, които също трябва да ги решим с времето."

Синдикатите настояват за среща с управляващите.

Александър Шопов, председател на Федерацията на транспортни синдикати към КНСБ: "По-скоро това не е протест, а покана. Покана, защото не успяхме да проведем реален диалог на последната среща с кмета Терзиев. Да дойдат заедно с управляващите - финансовия министър и министър-председателя да проведем един разговор. Щом не вярват на синдикатите какво е необходимо да се направи, да го чуят от хората, че е необходимо да има финансиране и това може да стане още утре с удължителния закон на бюджета да бъдат отпуснати въпросните 5%".

Протестиращите искат управляващите да се запознаят с условията на труд, да видят как работят служителите на градския транспорт.

"В последните няколко дни бяхме и в Русе, и във Варна, направихме след протестите срещи по покана на кметовете там, в които всъщност и те подкрепиха нашите искания и те заявиха, че да, необходимо е категорично да се предприемат действия в това държавата да субсидира достатъчно градските транспорти, за да може условията на труд, освен заплащането да се по-добре, това което всички виждаме, какви ужасни условия на работа има за работниците. Това няма как да се случи без намеса на държавата, благодарим на кметовете на Варна и на Русе, че ни подкрепиха, очакваме и кметът на София, както и общинските съветници да ни подкрепят в тази наша битка и заедно да се опитаме, естествено според възможностите на финансовото министерство, да подобрим условията на труд на хората", допълни Шопов.

От КНСБ са изчислили, че от 1 януари със задна дата са необходими 8,38 млн. евро от бюджета, разпределени по следния начин - за "Столичен автотранспорт" са нужни 2,31 млн. евро, за "Столичен електротранспорт" - 2,28 млн. евро, за "Метрополитен - 2,76 млн. евро, а за Център за градска мобилност - 1,03 млн. евро.

От Министерство на финансите обясниха, че министър Клистурски няма да може да присъства днес на работната среща поради работни ангажименти, а столичният кмет заявява в позиция че е запознат с проблемите и условията на труд в дружествата. Терзиев допълва, че това, което продължава да не знае е как се вземат решения в транспортните дружества, така че проблемите да се задълбочават, вместо да се решават. Той също така отбеляза, че ръководствата на дружествата са назначени от Столичния общински съвет и че за един конструктивен диалог на масата трябва да седнат именно и директорите на тези дружества, както и общинските съветници, които блокират решенията за реформата на градския транспорт.

Ако не се стигне до среща и до разговори с представителите на Министерски съвет, на Министерство на финансите и на Столична община, от синдикатите не изключват блокади на градския транспорт, но се надяват да не се стига до там.

Александър Шопов, председател на Федерацията на транспортни синдикати към КНСБ: "Следва това, че ще направим среща със структурите и ще предприемем активни синдикални действия. Ние от ден първи точно това предлагаме. Да седнем всички на една маса и да видим как може да се решат проблемите. Ясно е, че няма да стане за един ден. Никой не е казал, че проблемите са започнали днес или вчера. Но някакси дъвчем една дъвка и повтаряме нещо, което ние вече сме поискали отдавна."

Вижте прякото включване на Алекс Христов

#градски транспорт на София #протестна готовност #блокади

Последвайте ни

ТОП 24

Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток
1
Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над страната
2
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над страната
Двама бивши военни от Украйна са арестувани и обвинени за шпионаж у нас
3
Двама бивши военни от Украйна са арестувани и обвинени за шпионаж у...
11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу Иран, обяви военният министър Пийт Хегсет
4
11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу...
Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
5
Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
Надежда Нейнски: Проведохме най-мащабната операция по евакуация на български граждани от Близкия изток
6
Надежда Нейнски: Проведохме най-мащабната операция по евакуация на...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се приберем": Разказ на блокирани българи в Дубай
4
"Може всеки един момент ситуацията да се влоши, искаме да се...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
6
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...

Още от: Регионални

Повече от година продължава ремонтът на жп надлеза на бул. „Европа“ в Ямбол
Повече от година продължава ремонтът на жп надлеза на бул. „Европа“ в Ямбол
Затварят тунела "Железница" на магистрала "Струма" Затварят тунела "Железница" на магистрала "Струма"
Чете се за: 02:20 мин.
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската болница в Бургас Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската болница в Бургас
Чете се за: 03:02 мин.
Проблемът с неприятните миризми във въздуха на Велико Търново обсъдиха служебният екоминистър и кметът на града Проблемът с неприятните миризми във въздуха на Велико Търново обсъдиха служебният екоминистър и кметът на града
Чете се за: 01:35 мин.
Ограничават движението в тунел "Железница" на 11 и 12 март Ограничават движението в тунел "Железница" на 11 и 12 март
Чете се за: 00:55 мин.
Балканска промоция: Румънци и гърци зареждат колите си с по-евтин бензин и дизел у нас Балканска промоция: Румънци и гърци зареждат колите си с по-евтин бензин и дизел у нас
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Служебният кабинет обсъжда мерки срещу поскъпването на горивата
Служебният кабинет обсъжда мерки срещу поскъпването на горивата
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската болница в Бургас Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската болница в Бургас
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
"С 950 евро не се живее": Протестна готовност на служителите в градския транспорт на София, ще има ли блокади? "С 950 евро не се живее": Протестна готовност на служителите в градския транспорт на София, ще има ли блокади?
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16 ирански кораба Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16 ирански кораба
Чете се за: 01:35 мин.
По света
НА ЖИВО: Законопроектът за лобизма ще влезе на първо четене в...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Инцидент в Швейцария: Шест жертви, след като автобус се запали
Чете се за: 00:25 мин.
Европа
Затварят тунела "Железница" на магистрала "Струма"
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
След наградите "Оскар": Хайвер, суши и коктейли за...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ