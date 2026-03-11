БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Повече от година продължава ремонтът на жп надлеза на бул. „Европа“ в Ямбол

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елица Хаджиколева
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Задръствания и напрежение заради ремонта на жп надлеза в Ямбол

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Повече от година продължава ремонтът на железопътния надлез на бул. „Европа“ в Ямбол. Строителните дейности са започнали на 2 януари 2025 г. с обещание да приключат до края на същата година, но срокът вече няколко пъти е удължаван, а движението по съоръжението остава напълно затворено. Надлезът е ключова връзка за трафика към индустриалната зона на града, както и към Сливен и Автомагистрала „Тракия“. Заради ремонта шофьорите са принудени да използват обходни маршрути, което често води до сериозни задръствания в пиковите часове.

Според Стоян Маринов, който ежедневно пътува по този маршрут, първоначално определеният срок за ремонта е бил прекалено дълъг:

„Възмутен съм от първоначално определения срок от една година за ремонт на съоръжение с дължина 375 метра, което означава, че за един метър трябва да се ремонтира почти ден“, заяви той.

Той допълни, че не е ясно дали ще бъде спазен и последният срок - 30 април 2026 г.

„При положение, че не са спазени първите два срока, не знаем дали ще бъде спазен и последният“, каза той.

Затварянето на надлеза създава сериозни затруднения за движението, особено сутрин.

„Особено в пиковите часове стават големи задръствания. Много хора от промишлената зона се оплакват от тапите сутрин между 7:30 и 8:30 часа“, обясни Маринов.

По думите му път, който нормално се изминава за няколко минути, сега може да отнеме значително повече време.

Като общински съветник в община Тунджа Маринов казва, че получава и множество сигнали от жители на селата в района.

„По селата живеят предимно възрастни хора и това създава затруднения и за екипите на Спешна помощ и полицията, които трябва да достигнат навреме“, посочи той.

Недоволство изразяват и други хора, които ежедневно използват маршрута.

Александър, който също пътува редовно в района споделя:„Това създава изключително много неудобства и забавя целия работен процес“.

Според него е по-логично първо да се завърши основният ремонт на съоръжението.

„Несериозно е да се извършват ремонтни дейности по тротоарни алеи и алеи за колела, вместо първо да се направи по-важният ремонт“, добави той.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ предоставиха писмен отговор. В него се посочва, че ремонтът на железопътния надлез на бул. „Европа“ в Ямбол, по трасето на второкласния път II-53 Ямбол - Сливен, е започнал през януари 2025 г.

По информация на агенцията в момента на съоръжението са положени грунд и хидроизолация, а се изпълняват дейности по монтаж на панелни корнизи и армировка на тротоарни блокове. При подходящи метеорологични условия предстои полагане на асфалт, след което ще бъдат монтирани и фугите на съоръжението.

От агенцията уточняват, че срокът за изпълнение на проекта е 365 календарни дни, като са отчетени климатичните условия през зимата, необходими за качественото извършване на строително-монтажните дейности.

Срокът за завършване на ремонта на съоръжението е удължен до 30 април 2026 година.

Вижте повече в прякото включване на Елица Хаджиколева.

#недоволни граждани #задраствания #жп надлез #условия през зимата #ямбол #напрежение #Сливен #ремонт

