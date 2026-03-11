Откриха близо 15 хиляди фалшиви дрехи и парфюми в автобус край Кардам

Митнически служители задържаха 14 985 контрабандни облекла и парфюми, обозначени със знаци на световни марки, при проверка на автобус край Кардам.

На 05.03.2026 г. митнически мобилни екипи от дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ към Централно митническо управление спират за проверка в района на Кардам автобус с турска регистрация, селектиран след рисков анализ. Автобусът е пътувал от Турция за Румъния. Превозното средство е съпроводено до специализираното хале за щателна митническа проверка в района на граничния преход при Кардам. В хода на контролните действия митническите инспектори установяват в автобуса голямо количество недекларирани 14 050 текстилни изделия и 935 опаковки парфюми, всички с лога на защитени търговски марки.

Контрабандните „маркови“ стоки са задържани. На преносителите са съставени актове за установяване на административно нарушение.

Извършената проверка е част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници“ във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС след приемането на България за пълноправен член на Шенгенското пространство.