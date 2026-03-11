БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската...
Чете се за: 03:02 мин.

Откриха близо 15 хиляди фалшиви дрехи и парфюми в автобус край Кардам

У нас
Откриха близо 15 хиляди фалшиви дрехи и парфюми в автобус край Кардам
Митнически служители задържаха 14 985 контрабандни облекла и парфюми, обозначени със знаци на световни марки, при проверка на автобус край Кардам.

На 05.03.2026 г. митнически мобилни екипи от дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ към Централно митническо управление спират за проверка в района на Кардам автобус с турска регистрация, селектиран след рисков анализ. Автобусът е пътувал от Турция за Румъния. Превозното средство е съпроводено до специализираното хале за щателна митническа проверка в района на граничния преход при Кардам. В хода на контролните действия митническите инспектори установяват в автобуса голямо количество недекларирани 14 050 текстилни изделия и 935 опаковки парфюми, всички с лога на защитени търговски марки.

Контрабандните „маркови“ стоки са задържани. На преносителите са съставени актове за установяване на административно нарушение.

Извършената проверка е част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници“ във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС след приемането на България за пълноправен член на Шенгенското пространство.

Делото "Дебора" продължава с разпит на свидетели
Делото "Дебора" продължава с разпит на свидетели
Казусът "Сарафов": Прокурорската колегия обсъжда искането за нов и.ф. главен прокурор Казусът "Сарафов": Прокурорската колегия обсъжда искането за нов и.ф. главен прокурор
Чете се за: 00:50 мин.
Казусът Теодора Георгиева: Позиция на прокуратурата и на правосъдното министерство Казусът Теодора Георгиева: Позиция на прокуратурата и на правосъдното министерство
Чете се за: 06:02 мин.
Двама бивши военни от Украйна са арестувани и обвинени за шпионаж у нас Двама бивши военни от Украйна са арестувани и обвинени за шпионаж у нас
6768
Чете се за: 00:57 мин.
Поредно заседание по делото срещу Габриела и Красимир за насилието над животни Поредно заседание по делото срещу Габриела и Красимир за насилието над животни
Чете се за: 00:50 мин.
МО: Български изтребители F-16 изпълниха учебни полети на летище „Васил Левски“ МО: Български изтребители F-16 изпълниха учебни полети на летище „Васил Левски“
Чете се за: 00:50 мин.

1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
1 600 000 пенсионери ще получат великденски добавки
Чете се за: 01:40 мин.
Политика
Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската болница в Бургас Д-р Благомир Здравков е избран за управител на Детската болница в Бургас
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
"С 950 евро не се живее": Протестна готовност на служителите в градския транспорт на София, ще има ли блокади? "С 950 евро не се живее": Протестна готовност на служителите в градския транспорт на София, ще има ли блокади?
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16 ирански кораба Конфликтът в Близкия изток: Нова размяна на удари, САЩ унищожиха 16 ирански кораба
Чете се за: 01:35 мин.
По света
НА ЖИВО: Парламентът ще изслуша служебния министър на електронното...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Инцидент в Швейцария: Шест жертви, след като автобус се запали
Чете се за: 00:25 мин.
Европа
Откриха близо 15 хиляди фалшиви дрехи и парфюми в автобус край Кардам
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
След наградите "Оскар": Хайвер, суши и коктейли за...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
