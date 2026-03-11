Казусът "Сарафов": Прокурорската колегия обсъжда искането за нов и.ф. главен прокурор

Очаква се прокурорската колегия да обсъди искането на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов за смяна на Борислав Сарафов с друг изпълняващ функциите главен прокурор. Предложението е последна точка в дневния ред на днешното заседание.



То беше препратено към прокурорската колегия по компетентност от ВСС, който остави без разглеждане предложението на служебния правосъден министър. Част от членовете на ВСС изразиха мнение, че прокурорската колегия трябва да вземе решение за Борислав Сарафов след влизането в сила на промените, които ограничават мандата на и.ф. до 6 месеца.

Сарафов е изпълняващ функциите главен прокурор от юни 2023 г.