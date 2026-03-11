БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Казусът "Сарафов": Прокурорската колегия обсъжда искането за нов и.ф. главен прокурор

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Запази

сарафов представи годишния доклад прилагането закона дейността прокуратурата
Снимка: Архив/БТА
Слушай новината

Очаква се прокурорската колегия да обсъди искането на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов за смяна на Борислав Сарафов с друг изпълняващ функциите главен прокурор. Предложението е последна точка в дневния ред на днешното заседание.

То беше препратено към прокурорската колегия по компетентност от ВСС, който остави без разглеждане предложението на служебния правосъден министър. Част от членовете на ВСС изразиха мнение, че прокурорската колегия трябва да вземе решение за Борислав Сарафов след влизането в сила на промените, които ограничават мандата на и.ф. до 6 месеца.

Сарафов е изпълняващ функциите главен прокурор от юни 2023 г.

#и.ф. главен прокурор # Борислав Сарафов #прокурорска колегия към ВСС #ВСС

Последвайте ни

ТОП 24

Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
1
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток
2
Извънредно заседание в НС заради горивата и кризата в Близкия изток
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над страната
3
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над страната
"Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с цените на горивата?
4
"Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с...
Симеон Гаспаров: В САЩ Тръмп няма голяма подкрепа за войната в Иран
5
Симеон Гаспаров: В САЩ Тръмп няма голяма подкрепа за войната в Иран
Двама бивши военни от Украйна са арестувани и обвинени за шпионаж у нас
6
Двама бивши военни от Украйна са арестувани и обвинени за шпионаж у...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
3
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
6
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...

Още от: Сигурност и правосъдие

Казусът Теодора Георгиева: Позиция на прокуратурата и на правосъдното министерство
Казусът Теодора Георгиева: Позиция на прокуратурата и на правосъдното министерство
Двама бивши военни от Украйна са арестувани и обвинени за шпионаж у нас Двама бивши военни от Украйна са арестувани и обвинени за шпионаж у нас
6178
Чете се за: 00:57 мин.
Поредно заседание по делото срещу Габриела и Красимир за насилието над животни Поредно заседание по делото срещу Габриела и Красимир за насилието над животни
Чете се за: 00:50 мин.
МО: Български изтребители F-16 изпълниха учебни полети на летище „Васил Левски“ МО: Български изтребители F-16 изпълниха учебни полети на летище „Васил Левски“
Чете се за: 00:50 мин.
Асоциацията на прокурорите публикува примерни критерии при обсъждане на кандидатури за главен прокурор Асоциацията на прокурорите публикува примерни критерии при обсъждане на кандидатури за главен прокурор
Чете се за: 03:37 мин.
Янкулов предлага критерии за номинации на ключови постове в правосъдието Янкулов предлага критерии за номинации на ключови постове в правосъдието
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
Изслушвания в НС заради кризата в Близкия изток и цените на горивата
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Мерки срещу спекулата: Как европейски държави се готвят за енергийния шок? Мерки срещу спекулата: Как европейски държави се готвят за енергийния шок?
Чете се за: 04:05 мин.
По света
България участва във Втората среща на върха за ядрената енергия в Париж България участва във Втората среща на върха за ядрената енергия в Париж
Чете се за: 04:47 мин.
По света
11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу Иран, обяви военният министър Пийт Хегсет 11 дни война в Близкия изток: Пентагонът засилва ударите си срещу Иран, обяви военният министър Пийт Хегсет
Чете се за: 04:40 мин.
По света
Надежда Нейнски: Проведохме най-мащабната операция по евакуация на...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
83 години от спасяването на българските евреи
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Отново протест с искане за отстраняването на Борислав Сарафов
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Забравена чанта в центъра на София вдигна на крак полицията (СНИМКИ)
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ