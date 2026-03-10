БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Асоциацията на прокурорите публикува примерни критерии при обсъждане на кандидатури за главен прокурор

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
правосъдие - съд - Темида
Снимка: Canva
Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) публикува проект на примерни принципни критерии при обсъждане на кандидатури за главен прокурор. Това съобщиха от Асоциацията.

Документът е изготвен от Научно-експертния съвет към АПБ и има за цел да постави началото на професионален дебат за стандартите при избора на ръководството на прокуратурата.

Инициативата на съвета към АПБ е по повод отправения публичен призив от министъра на правосъдието за формулиране на критерии при номиниране на кандидати за ключови длъжности в съдебната власт. От асоциацията подчертават, че подобен разговор е важен за доверието в институциите и следва да се води с участието на професионалната общност, която ежедневно работи в системата на прокуратурата.

Проектът на критерии е изпратен до всички членове на асоциацията за обсъждане, мнения и предложения. Целта е да бъде събран широк кръг от становища от прокурорите в страната, така че при формирането на обща позиция да бъде отчетен гласът на хората, които ежедневно прилагат закона и работят по делата, се посочва в съобщението.

Документът представлява проект на професионални критерии, предназначен да постави основа за открито обсъждане в рамките на прокурорската общност. Текстът не е насочен към конкретна процедура или личност, а цели да допринесе с експертна гледна точка към разговора за стандартите, които обществото и магистратската общност очакват от ръководителя на прокуратурата.

Сред критериите, включени в документа, са независимост, професионален опит и познаване на прокуратурата, етика и почтеност, защита на независимостта на прокурорите, професионален авторитет и обществено доверие и др.

От АПБ посочват, че обсъждането на професионални критерии за ключови длъжности в съдебната власт следва да бъде устойчив и последователен процес, основан на експертност и професионален диалог, а не да се ограничава до отделни обществени или политически поводи. Според асоциацията прокурорската общност не бива да бъде само наблюдател на този дебат, а трябва активно да участва в него.

След събирането на мнения и предложения от членовете на асоциацията ще бъде изготвено обобщение на становищата, което ще бъде отразено в окончателния проект на критериите.

От АПБ заявяват готовност да участват в бъдещи дискусии и експертни формати по темата и изразяват очакване да бъде включена от министъра на правосъдието в подобни обсъждания или в евентуална работна група.

Вчера министърът на правосъдието в служебния кабинет Андрей Янкулов заяви институционална подкрепа за всеки магистрат, който е готов да излезе с името си и да говори за зависимостите и криминалното влияние в съдебната система. Екипът на министъра декларира своята подкрепа към нова гражданска инициатива за независима и свободна съдебна система. В подписката, в която се включват магистрати, юристи и представители на различни професии, се отправя призив към всички граждани и професионални общности „да застанат открито и трайно зад каузата за отвоюване на съдебната власт от сенките на беззаконието“.

#Асоциация на прокурорите в България #главен прокурор

