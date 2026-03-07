БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток: Какви...
Чете се за: 05:20 мин.
Възобновяват полетите от Дубай
Чете се за: 00:55 мин.
ОАЕ спират всички полети от и до Дубай
Чете се за: 00:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Полицията в София задържа двама мъже, в чиито домове са намерени 56 500 електронни цигари и тютюн без бандерол

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Запази
полицията софия задържа двама мъже чиито домове намерени 500 електронни цигари тютюн без бандерол
Слушай новината

При специализирана полицейска операция в столичния квартал „Красна поляна“ са задържани двама мъже – на 48 и 50 години, за разпространение на електронни цигари и тютюн без акцизен бандерол. Това съобщиха в сайта на МВР.

От домовете и автомобилите на двамата са иззети над 56 500 къса индукционни стикове с поставен стар акцизен бандерол и 11 опаковки тютюн без бандерол. Част от цигарите са били предназначени за изследвания и не за продажба, но са присвоени с цел разпространение.

По случая е образувано досъдебно производство. Двамата задържани са с полицейска мярка до 24 часа. Предстои доклад на материалите в Софийската районна прокуратура.

През миналата седмица близо 2100 електронни цигари без акцизен бандерол бяха иззети при акция срещу незаконната търговия с акцизни стоки на територията на Перник.

# цигари без бандерол #задържани двама мъже #София #тютюн #полицейска акция

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. на живо по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. на живо по БНТ 3
Съдебните медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче и Николай Златков са убити от Ивайло Калушев, той се е самоубил
2
Съдебните медици за случая "Петрохан": 15-годишното момче...
Отложиха операцията на Малена Замфирова за понеделник
3
Отложиха операцията на Малена Замфирова за понеделник
От 4 до 6 седмици ще продължи операцията срещу Иран, очакват от Белия дом
4
От 4 до 6 седмици ще продължи операцията срещу Иран, очакват от...
Поскъпват ли горивата у нас заради войната в Близкия изток?
5
Поскъпват ли горивата у нас заради войната в Близкия изток?
САЩ може да вдигнат още санкции върху руския суров петрол
6
САЩ може да вдигнат още санкции върху руския суров петрол

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
6
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

Още от: Сигурност и правосъдие

Емил Дечев: Нито един разследващ полицай по случая „Петрохан – Околчица“ не е отстранен
Емил Дечев: Нито един разследващ полицай по случая „Петрохан – Околчица“ не е отстранен
Назначиха охрана на българския европейски прокурор Теодора Георгиева Назначиха охрана на българския европейски прокурор Теодора Георгиева
Чете се за: 00:45 мин.
В цялата страна почетоха загиналите полицаи В цялата страна почетоха загиналите полицаи
Чете се за: 02:22 мин.
Задържаха над 1200 бижута с фалшиви марки при митническа проверка в София Задържаха над 1200 бижута с фалшиви марки при митническа проверка в София
Чете се за: 01:15 мин.
МВР отбелязва Международния ден в памет на загиналите полицейски служители МВР отбелязва Международния ден в памет на загиналите полицейски служители
Чете се за: 01:45 мин.
Правосъдният министър е поискал незабавна защита за Теодора Георгиева Правосъдният министър е поискал незабавна защита за Теодора Георгиева
Чете се за: 05:25 мин.

Водещи новини

Тръмп заплаши Иран, че ще бъде "ударен силно" с нови удари
Тръмп заплаши Иран, че ще бъде "ударен силно" с нови удари
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток: Какви са следващите полети? Продължава евакуацията на българи от Близкия изток: Какви са следващите полети?
Чете се за: 05:20 мин.
След новините
Конфликтът в Близкия изток се разраства: Експлозии в Техеран, Иран атакува Израел, ОАЕ и Бахрейн Конфликтът в Близкия изток се разраства: Експлозии в Техеран, Иран атакува Израел, ОАЕ и Бахрейн
Чете се за: 05:12 мин.
По света
Назначиха охрана на българския европейски прокурор Теодора Георгиева Назначиха охрана на българския европейски прокурор Теодора Георгиева
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
В цялата страна почетоха загиналите полицаи
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Войната в Украйна: Седем души загинаха при руски ракетен удар в Харков
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Задържаха над 1200 бижута с фалшиви марки при митническа проверка в...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Протест срещу скъп ток и вода в Силистра:Искат проверки и...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ