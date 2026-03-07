БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Възобновяват полетите от Дубай
ОАЕ спират всички полети от и до Дубай
МВР отбелязва Международния ден в памет на загиналите полицейски служители

У нас
нито едно загинало дете катастрофа софия 2024 2025 отчитат пътна полиция
Министерството на вътрешните работи (МВР) отбелязва Международния ден в памет на загиналите служители на реда с поднасяне на венци пред паметника на загиналите полицейски служители в столицата. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.

Министърът на вътрешните работи Емил Дечев, представители на ръководството на МВР и на Националното бюро на Интерпол, ще поднесат венец пред паметника в 10:00 часа. Районните полицейски управления в страната ще започнат работа с едноминутно мълчание и включени полицейски светлини в памет на колегите им, загубили живота си при изпълнение на служебния дълг.

От МВР припомнят, че кампанията по отбелязването на мемориалния ден тази година се провежда под мотото „RFO - Remembering Fallen Officers“ („В памет на загиналите служители на реда“). Като държава членка на Интерпол България, заедно с над 100 държави, изразява солидарност със световната полицейска общност и подкрепя инициативите, организирани и координирани от международната организация.

В навечерието на възпоменателния ден, в синьо беше осветена сградата на Националния дворец на културата (НДК) в София, с подкрепата на Министерството на културата.

На 7 март правоприлагащите органи и полицейските сили по целия свят ще се съберат, за да почетат службата и призванието на полицейските служители навсякъде и да отдадат почит на жените и мъжете, които са загубили живота си при изпълнение на служебния си дълг, се посочва на сайта на Интерпол.

