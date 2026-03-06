"Заплатите ни са обидно ниски": Музикалните състави на БНР спират концертите в знак на протест

От днес професионалните музикални състави на БНР спират с концертите. Причината за техния „тих протест“ е ниското възнаграждение на музикантите. Макар концертите на музикалните състави на БНР да спират за неопределен период, репетициите в студио 1 на БНР продължават.

Петър Момчева, Биг бенд на БНР: „Нашето искане е да ни направят малко по-различни от заплатите, които са за чистачките, защото ние горе-долу сме на едно и също дередже с тях вече не знам колко години. Много време сме говорили тези неща и изобщо на никой не му пука, и решихме да направим нещо малко по-драстично.“

Димитър Шанов, Биг бенд на БНР: „Заплатите са ни обидно ниски просто от много време. Докато всички оркестри, дори които са към МК, там нещата се оправиха, ние си оставаме на това ниво, на което сме били. Аз си получих преди няколко дни заплатата – тя беше същата, каквато беше септември-октомври. Даже нямаше петте процента, които на повечето са вдигнати. Нищо, същото е, нещата вече са трудни.“ Димитър Шанов, Биг бенд на БНР: „Знаем, че сега има служебно правителство, че е трудно, труден момент, но не трябва никой да ни забравя, иначе културата загива.“ Милен Митев, генерален директор на БНР: „Все още в главата ми са сумите в лева – около 1400 до 1600 лева, или 700 до 800 евро – основните заплати на един музикант, твърде близко до минималната работна заплата. Нашите музиканти нямат възможност да получават финансиране на базата на продадени билети или въобще на някаква друга обективна база. Те са просто част от радиото и трябва да ги финансираме в рамките на бюджета на радиото.“

Служебният министър Найден Тодоров обясни, че не е в правомощията на Министерството на културата да се намеси в тази ситуация.

Найден Тодоров, служебен министър на културата: „Музикантите на БНР не представляват юридическа конфигурация. Те са състави – точно това е думата – към музикалната къща на БНР, тоест не са държавни културни институти в юридическия смисъл. Законът за развитие на културата по този начин не може да бъде приложен спрямо тях. Той се прилага спрямо държавните културни институти, които са второстепенни разпоредители на Министерството на културата.“

За него има два възможни начина проблемът все пак да бъде решен.

Найден Тодоров, служебен министър на културата: „Вариантите, които аз виждам, са няколко, но ще ги сведа до два големи – единият е Министерството на културата да съдейства според възможностите ни за промяна на Закона за радио и телевизия, където да се фиксира какви суми се изплащат за музикалните състави на БНР. Другият вариант, когато Министерството на културата може да се намеси директно, е ако се вземе някакво решение – това отново трябва да се случи на такова ниво – музикалните състави на БНР да бъдат разформирани в държавни културни институти.“

По думи на музикантите техният „тих“ протест ще продължи, докато видят реална промяна.

Автори: Дарина Ангелова и Миглена Стойчева