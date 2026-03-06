БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Националният авиопревозвач евакуира утре с чартърен полет блокирани българи в Дубай

Чете се за: 00:40 мин.
Националният превозвач „България Еър“ ще изпълни чартърен полет на 7 март 2026 г. за прибиране на блокирани български туристи от Дубай.

Полетът се организира от две туроператорски агенции и ще бъде изпълнен с Airbus A320 с общо 180 места, като всички са запълнени, съобщават от "България Еър".

Полетът ще излети от Варна в 08:00 часа сутринта и ще извърши маршрут Варна – Дубай – Хургада – София, където се очаква да кацне в 21:15 часа местно време.

#кризата в Близкия изток #национален авиопревозвач #чартърен полет #Дубай

