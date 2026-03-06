Националният авиопревозвач евакуира утре с чартърен полет блокирани българи в Дубай
Чете се за: 00:40 мин.
Националният превозвач „България Еър“ ще изпълни чартърен полет на 7 март 2026 г. за прибиране на блокирани български туристи от Дубай.
Полетът се организира от две туроператорски агенции и ще бъде изпълнен с Airbus A320 с общо 180 места, като всички са запълнени, съобщават от "България Еър".
Полетът ще излети от Варна в 08:00 часа сутринта и ще извърши маршрут Варна – Дубай – Хургада – София, където се очаква да кацне в 21:15 часа местно време.