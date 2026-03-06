Поскъпват ли горивата у нас заради войната в Близкия изток?

Покачването на международните цени на петролните продукти заради конфликта в Близкия изток вече се отразява и на цените по бензиностанциите у нас. За изминалата седмица по данни на сайта fuelo.net - бензин А95 е поскъпнал с 4 на сто, а дизелът с близо 5,5%. Според изчисления на бранша в Русе обаче доставната цена на бензина и дизела се е увеличила с над 15 евроцента от началото на военните действия в Близкия изток.

Само за четири дни цените на горивата в Русе са се повишили със 17 евроцента за литър на едро. В момента на места бензинът се продава за 1 евро и 28 цента, а дизелът е с около 5 евроцента по-скъп.

Венцислав Пенгезов - собственик на бензиностанция: "Включително и днес сутринта има нови цени. Всичко е заради войната в Иран. В момента на борсите в Европа и цената на петрола, и най-вече на дизела са със значително увеличение. Нямаме особена възможност да задържим цените. Не може да се лавира много, защото за нашия регион определяща базова цена е средиземноморският плац.“

Ако конфликтът в Близкия изток се задълбочи още, цените на горивата у нас могат трайно да тръгнат нагоре, предупреждават от бранша. Част от шофьорите вече ограничават използването на автомобилите си и казват, че вече зареждат при най-спешни случаи.

Според собственици на бензиностанции държавата трябва да се намеси, за да се избегне бъдеща криза с горивата.

Венцислав Пенгезов - собственик на бензиностанция: „Единственото, което може да се направи в момента, е да се освободят горива от държавния резерв – например за седмица, на по-ниски цени, докато се види накъде ще се развие кризата.“

От бранша предупреждават, че ако напрежението в Близкия изток продължи да расте, цената на петрола може да надхвърли 100 долара за барел. Това би означавало и още поскъпване на горивата у нас.

Вижте целия репортаж във видеото