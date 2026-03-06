Трима посланици пред "Панорама": Приоритет на Франция, Германия и Великобритания остава сигурността на Украйна

Франция, Германия и Обединеното кралство ще бъдат с Украйна докрай и толкова дълго, колкото е необходимо. Това заявиха посланиците на трите държави в България в специално съвместно интервю за "Панорама" с Бойко Василев. Посланиците подчертаха, че европейската сигурност като цяло е неразривно свързана със сигурността на Украйна.

Ирене Планк - посланик на Германия: "Иран имаше водещо място в новините през последните дни. Може да изглежда, че това по някакъв начин е изместило Украйна на заден план. За нас в Европа обаче не е така. Войната срещу Украйна се води близо до нас и остава нашият най-важен приоритет."

Посланикът на Великобритания Натаниел Копси каза, че правилното решение за всички европейски държави е да бъдат с Украйна, в интерес на собствената си сигурност и сигурността на всички държави в Европа.

Натаниел Копси - посланик на Великобритания: "Ние ще бъдем с Украйна, всички ние: Франция, Германия, Обединеното кралство и всички европейски държави, които стоят до Украйна. Ще бъдем с нея докрай и толкова дълго, колкото е необходимо. Защото това е правилното решение. И защото е в наш интерес от гледна точка на европейската сигурност. Нашата сигурност, сигурността на всички ни, е неразривно свързана със сигурността на Украйна."

Посланикът на Франция Мари Дюмулен приветства България за участието ѝ в "Коалицията на желаещите".