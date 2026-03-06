Президентът обсъди с представители на български организации в Молдова развитието на филиала на Русенския университет в Тараклия

Успешната трансформация на Тараклийския държавен университет като филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и хода на административно-териториална реформа в Молдова обсъди президентът Илияна Йотова с представители на български организации в Молдова, съобщиха от пресслужбата на президентството.

Държавният глава разговаря с административния директор на филиала на университета Александър Боримечков, Георги Барбаров - председател на Българската община на Молдова, председателя на Район Тараклия Лазар Дерменджи.

Илияна Йотова изтъкна активността на образователния процес във филиала на Русенския университет в град Тараклия, където е концентрирана българската общност в Молдова. Поделението отвори официално врати миналата година и интересът към него е голям. В учебното заведение се обучават 175 бакалаври, 41 магистри и трима докторанти.

Александър Боримечков запозна президента и с проекта за обновяване на общежитието към университета. Йотова заяви, че освен откриването на нови специалности, които привличат студенти, следващите усилия трябва да се насочат към партньорства с бизнеса за съвместни образователни програми. Държавният глава изтъкна, че е важна и активната роля на общността ни в образованието на българските деца в училищна възраст.

Илияна Йотова заяви последователната си подкрепа за запазването на целостта на Тараклийския район като условие за съхраняване на идентичността на многобройната българска диаспора в Молдова, която е с над 200-годишна история. Президентът посочи, че властите в страната уверяват, че районът ще запази самостоятелността си и след завършването на административната реформа. Необходимо е да се поддържа активен диалог с местните власти до финализирането на процеса, посочи президентът Йотова.