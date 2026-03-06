Бойко Борисов призова президента да свика КСНС

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС). От Пловдив той коментира конфликта в Близкия изток и войната в Украйна.

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Българите не обичат война. Българите се плащат, не обичат. По принцип искат да живеят спокойно. И когато в Украйна и в Иран има изключително кръвопролитни войни, да заставаш на национална позиция, на НАТО, Европейския съюз, е трудно. И вчера ние това демонстрирахме като ГЕРБ. Когато трябва национална позиция и госпожа Йотова, сегашния президент, е редно да свика КСНС."