След сигнал от българския европрокурор: министърът на правосъдието предприема институционални действия

След получен в правосъдното министерство сигнал от българския европрокурор Теодора Георгиева, служебният министър Андрей Янкулов е предприел институционални действия, съобщиха от ведомството.

В сигнала се говои "за натиск, заплахи и уронване авторитета на Европейската прокуратура от висши представители на прокуратурата на Република България и политически лидер, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания“, допълват от министерството.

В документа е изложена подробна фактология за събитията и поведението на високопоставени длъжностни лица от различни институции около провежданите през последните години от българския офис на Европейската прокуратура разследвания от висок обществен интерес, в това число свързаното с проекта за разширяване на газохранилището в Чирен, както и около дисциплинарното производство, водено срещу Теодора Георгиева от колегията на Европейската прокуратура, пише в съощението.

Според правосъдното министерство, се прави директна връзка между действията на Георгиева като прокурор по делото „Чирен“, насочени към наказателно преследване на лице, заемащо висша публична длъжност, и анонимното разпространяване през месец март 2025 г. на тайни видеозаписи от среща на Георгиева през 2020 г. с осветения като предполагаем лидер на криминалната мрежа за престъпно влияние в правосъдието „Осемте джуджета“ Петьо Петров.

Теодора Георгиева твърди, че е заведена в ресторанта „Осемте джуджета“ и е представена на Петьо Петров от назован високопоставен прокурор, с когото е била в близки колегиални и приятелски отношения. Публикуваните тайни видеозаписи, според Георгиева, са част от веществени доказателства, приобщени в хода на разследванията на прокуратурата, започнати през 2023 г. при станалото публично известно противопоставяне между отстранения бивш главен прокурор Иван Гешев и назначения за временно изпълняващ длъжността след него Борислав Сарафов. Твърди се, че записите са манипулирани и извадени от цялостния контекст на срещата, за да позволят спекулации и внушения, успоредно с което да не уличат другия присъстващ на срещата високопоставен магистрат, който е останал скрит. Твърди се още, че записите са изпратени до медиите от длъжностни лица, работещи в прокуратурата.

В сигнала се заявява, че назован високопоставен прокурор е извършил умишлено длъжностно престъпление, разпространявайки през месец април 2025 г. при среща с официални делегати от Европейската прокуратура в хода на дисциплинарното производство срещу Георгиева невярната, според сигналоподателя, информация, че българската прокуратура разполага с доказателства за получавани от нея подкупи. За проведената среща и съдържанието на разговора е налично документално доказателство.

От ведомството изтъкват, че не е известно Георгиева да е привличана в качеството на обвиняем на база на доказателства за корупция, с които българската прокуратура разполага.

В сигнала са изложени още конкретни данни за отправени към Георгиева заплахи, в това число и на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, както и опасения за сигурността ѝ.

В следствие на сигнала, министърът на правосъдието е предприел и предприема институционални действия.

Сред тях - препращането му към министъра на вътрешните работи, за да може МВР да осигури незабавна и адекватна защита на сигналоподателя, както и за проверка на твърдените заплахи и натиск.

Уведомена е Комисията за защита на личните данни, с цел гарантиране на защитата на подателя на сигнала.

Сигналът е препратен и към компетентния орган по специалния механизъм за разследване на главния прокурор и неговите заместници.

Сезирана е и компетентната прокуратура на държава-членка на ЕС относно твърденията за получени от сигналоподателя конкретни заплахи на нейна територия.

Поискана е спешна среща на министъра на правосъдието и министъра на вътрешните работи с ръководството на Европейската прокуратура с цел предоставяне на информация от Европейската прокуратура на българските власти, както и с европейския комисар по правосъдие.

Събира се и информация относно изложените в сигнала обстоятелства с оглед преценка за евентуално ангажиране на дисциплинарна отговорност от магистрати.

От Министерството на правосъдието допълват, че информация за сигнала се оповестява публично при изричното съгласие на подателя, за да се гарантира независимостта на магистратите, прозрачността при разглеждане на твърдения за институционален натиск и с цел максимална защита на сигналоподателя.

В края на февруари Европейската прокуратура обяви, че намира българския европейски прокурор Теодора Георгиева за виновна. Срещу нея беше образувано дисциплинарно производство заради действията й по делото за разширяването на българското газохранилище "Чирен". Георгиева беше и временно отстранена от длъжност. Тя е обвинена в сериозно нарушение и не е изключено да бъде освободена от длъжността европейски прокурор.