БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

КРИЗАТА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК

Служебната власт свика втори Съвет по сигурността по темата "Иран"

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
A+ A-
7777
Чете се за: 05:27 мин.
Запази

Няма непосредствена опасност за страната ни от конфликта в Близкия изток, заяви служебният премиер

Служебната власт свика втори Съвет по сигурността по темата "Иран"
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

В шестия ден от войната в Близкия изток, България свика втори съвет по сигурността по темата "Иран". Според управляващите - опасност за страната ни няма. Темата предизвика политическо напрежение, а от "ДПС - Ново начало" напуснаха преждевременно съвета.

България не е застрашена директно от военните действия и не е страна в конфликта в Близкия изток, отбеляза служебният министър-председател Андрей Гюров след Съвета по сигурността. Министърът на отбраната Атанас Запрянов съобщи, че утре ще се проведе заседание на НАТО, на което ще се обсъди дали е необходимо да се увеличава противоракетна отбрана на Алианса.

Част от участвалите в Съвета представители на парламентарните партии отново поискаха президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Паниката по никакъв начин не бива да бъде използвана за политическа пропаганда. Най-важното, което българските граждани трябва да знаят, е, че България не е застрашена директно от военните действия, тя не е страна в конфликта, не участва в операциите. Противоракетната отбрана на НАТО е направена точно по начин, по който да може да отрази атаки и заплахи от Иран."

Атанас Запрянов, служебен министър на отбраната: "Ние ще отправим искане за допълнителни усилия, ако главното командване смята, че има необходимост от такова усилване за още по-голямо усилване на противоракетната и противовъздушната отбрана."

Надежда Нейнски потвърди, че приоритет е изтеглянето на българите от района на конфликта.

Надежда Нейнски, служебен министър на външните работи: "Ходът на евакуацията тече изключително организирано, консулите и посланиците по места са ангажирани с извеждането и предоставянето на достатъчна сигурност на българските граждани. Трудно е в момента изтеглянето на български граждани от Иран, в момента това е най-големият ни проблем, тъй като на границата между Иран и Азербайджан иранските власти са спрели не само български, но и граждани на други държави от ЕС. В момента се водят разговори с иранската и азербайджанската страна."

За разлика от миналата събота на Съвета днес присъстваха и партиите, но "ДПС - Ново начало" напуснаха преждевременно.

Станислав Анастасов, "ДПС - Ново начало": "Няма адекватно действие и ние се обръщаме към президента Йотова, това тук беше абсолютно несериозно нещо, да си поеме отговорността и да свика КСНС."

Ивайло Мирчев, "Продължаваме Промяната" - "Демократична България": "България нито е цел на Иран, с тези или други самолети, нито има самолети, който ще атакуват Иран, това се използва от политически партии да търгуват със страховете на хората, за съжаление, го казвам."

Костадин Костадинов, "Възраждане": "Уви, аз нямам никаква гаранция, че при евентуална ескалация на военните действия, българското държавно ръководство няма да ни хвърли в една военна авантюра."

Наталия Киселова, "БСП - Обединена левица": "Динамиката в геополитическата ситуация през изминалата седмица от петък до днес - виждате, че води до постоянна промяна, но мисля, че нашето поведение трябва да бъде в синхрон с другите държави членки."

Тошко Йорданов, "Има такъв народ": "Българското правителство, този служебен кабинет, не е честен към своите граждани, не беше честен към парламента, опита се да шикалкави е точната дума и на този Съвет."

След журналистически въпроси за необходимостта от среща на военния министър с лидера на ГЕРБ днес, служебният премиер разкритикува Запрянов.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: "Министрите от служебния кабинет нямат място по партийните централи. Ние трябва да се концентрираме за сигурността и спокойствието на българските граждани."

Атанас Запрянов, служебен министър на отбраната: "Решението за разполагане на американските самолети беше взето на 17 и 18 февруари в мандата на правителството на премиера Желязков и мандатоносител ГЕРБ. За мен е много важно подкрепата на ГЕРБ за това решение да продължи да се осъществява и в рамките на служебния кабинет."

Министърът на отбраната съобщи, че по темата Иран провежда разговори с колегите си от Турция и Гърция.

# Атанас Запрянов #Съвет по сигурността към МС #представители #Андрей Гюров #политически партии #Надежда Неински #Близък изток #Иран #заседание

Водещи новини

Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в ранните часове на 7 март
Още 326 българи се очаква да се приберат от Дубай в ранните часове...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Седмица от войната в Близкия изток: Израел атакува Техеран и Бейрут Седмица от войната в Близкия изток: Израел атакува Техеран и Бейрут
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Европол предупреди, че кризата в Иран повишава заплахата от тероризъм, екстремизъм и кибератаки Европол предупреди, че кризата в Иран повишава заплахата от тероризъм, екстремизъм и кибератаки
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Ефектът върху цените на горивата у нас заради конфликта в Близкия изток – ще продължи ли повишението? Ефектът върху цените на горивата у нас заради конфликта в Близкия изток – ще продължи ли повишението?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Земетресение с магнитуд 4,5 е регистрирано тази сутрин в Анталия
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Подготовката за изборите: ЦИК приема електронни заявления за...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
НА ЖИВО: Седем министри участват в петъчния парламентарен контрол
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Случаят с дете, "блъснато от моторна шейна" на пистите...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ