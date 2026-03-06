БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Земетресение с магнитуд 4,5 е регистрирано тази сутрин в Анталия

от БНТ , Източник: БТА
По света
Към момента няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети

рихтер силно земетресение разтърси японския остров хокайдо
Снимка: илюстративна
Земетресение с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в 08:35 часа местно време в южния турски окръг Анталия, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации.

Трусът е регистриран на дълбочина 12,5 километра, като епицентърът му е бил в градчето Каш. За момента няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети вследствие на земетресението.

Анталия, Турция #земетресение в Турция #Анталия #земетресение

