Земетресение с магнитуд 4,5 е регистрирано тази сутрин в Анталия

Земетресение с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер е регистрирано тази сутрин в 08:35 часа местно време в южния турски окръг Анталия, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации.

Трусът е регистриран на дълбочина 12,5 километра, като епицентърът му е бил в градчето Каш. За момента няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети вследствие на земетресението.