ИЗВЕСТИЯ

Подготовката за изборите: ЦИК приема електронни заявления за гласуване в чужбина

Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Снимка: БТА
От днес до 24 март българите, които ще гласуват в чужбина, могат да подават електронни заявления за това през сайта на ЦИК. Опцията е активна от 00:00 часа тази нощ. Заявления за гласуване в чужбина се приемат и писмено в консулствата.

От утре всеки избирател ще може да провери дали фигурира в списъците за регистрации на партиите. Ако гражданин се открие в списък, който не е подписвал, трябва да подаде жалба в Комисията за защита на личните данни, а не в ЦИК.

В понеделник изтича срокът за регистрация на инициативни комитети, които ще издигнат независими кандидати за изборите. До 17:00 часа на 17 март в РИК трябва да се регистрират листите с кандидатите за народни представители. На предстоящите избори през април ще се явят общо 24 формации.

Седем министри ще участват в петъчния парламентарен контрол
Седем министри ще участват в петъчния парламентарен контрол
Национално съвещание на МВР за предстоящите избори през април Национално съвещание на МВР за предстоящите избори през април
Чете се за: 00:52 мин.
Енергийният министър инспектира шести блок на АЕЦ "Козлодуй" Енергийният министър инспектира шести блок на АЕЦ "Козлодуй"
Чете се за: 03:32 мин.
Втори съвет по сигурността по темата Иран Втори съвет по сигурността по темата Иран
6837
Чете се за: 05:27 мин.
Радослав Рибарски: Завишена прогноза на КЕВР натоварва сметките за ток Радослав Рибарски: Завишена прогноза на КЕВР натоварва сметките за ток
Чете се за: 02:45 мин.
Премиерът Гюров обсъди обстановката в Близкия изток с и.д. посланика на САЩ у нас Премиерът Гюров обсъди обстановката в Близкия изток с и.д. посланика на САЩ у нас
Чете се за: 01:45 мин.

Седмица от войната в Близкия изток: Израел атакува Техеран и Бейрут
Седмица от войната в Близкия изток: Израел атакува Техеран и Бейрут
Чете се за: 01:57 мин.
По света
Подкрепа за войната в Близкия изток и в долната камара на Конгреса на САЩ Подкрепа за войната в Близкия изток и в долната камара на Конгреса на САЩ
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Подготовката за изборите: ЦИК приема електронни заявления за гласуване в чужбина Подготовката за изборите: ЦИК приема електронни заявления за гласуване в чужбина
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Национално съвещание на МВР за предстоящите избори през април Национално съвещание на МВР за предстоящите избори през април
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Инцидент с дете на писта над Банско
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Изоставените в болнична стая близначета намериха приемно семейство
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Само за седмица в Разлог: Два случая на обездвижване на счупени...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Григор Димитров си гарантира дуел със световния №1 Алкарас
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
