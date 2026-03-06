Подготовката за изборите: ЦИК приема електронни заявления за гласуване в чужбина

От днес до 24 март българите, които ще гласуват в чужбина, могат да подават електронни заявления за това през сайта на ЦИК. Опцията е активна от 00:00 часа тази нощ. Заявления за гласуване в чужбина се приемат и писмено в консулствата.

От утре всеки избирател ще може да провери дали фигурира в списъците за регистрации на партиите. Ако гражданин се открие в списък, който не е подписвал, трябва да подаде жалба в Комисията за защита на личните данни, а не в ЦИК.

В понеделник изтича срокът за регистрация на инициативни комитети, които ще издигнат независими кандидати за изборите. До 17:00 часа на 17 март в РИК трябва да се регистрират листите с кандидатите за народни представители. На предстоящите избори през април ще се явят общо 24 формации.