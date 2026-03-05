Премиерът Гюров обсъди обстановката в Близкия изток с и.д. посланика на САЩ у нас

Премиерът Андрей Гюров обсъди с временно изпълняващия длъжността посланик на САЩ Х. Мартин Макдауъл усложнената обстановка в Близкия изток и региона и нейния ефект върху сигурността на Европа при евентуална ескалация и разширяване на конфликта. Двамата коментираха сътрудничество между страните ни в редица сфери, съобщиха от правителствената пресслужба.



Двете страни се обединиха около желанието си за задълбочаване на сътрудничеството в областта на високите технологии, отбраната и енергетиката. Отбелязана беше подкрепата на САЩ за енергийната диверсификация на страната ни, както и за модернизацията на българските въоръжени сили в интерес на националната и регионалната сигурност. В този контекст бяха отбелязани и последователните усилия на България за реализиране на Вертикалния газов коридор като стратегическа инициатива.

В рамките на разговора беше обсъден също напредъкът по проекта за изграждане на седми и осми блок на АЕЦ Козлодуй с американската модерна технология AP-1000 на компанията "Уестингхаус"“.

снимки: Министерски съвет

Премиерът Андрей Гюров постави и въпроса за включването на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания. Министър-председателят посочи, че това е дългогодишен национален приоритет за страната ни и изтъкна последователните усилия на българските институции за изпълнението на критериите. Премиерът Гюров акцентира върху значението на конструктивното сътрудничество между България и САЩ по тази важна за страната ни тема.