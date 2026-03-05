ГДБОП разби престъпна група за трафик на хора и сексуална експлоатация

Специализирана операция на ГДБОП под надзора на Софийската градска прокуратура неутрализира организирана престъпна група, действала от октомври 2018 г. на територията на страната.

Групата се е занимавала с набиране, транспортиране, укриване и склоняване към проституция, включително и чрез насилие. Арестувани са 8 души.

Иззети са 6 автомобила, използвани за незаконната дейност. Проведени са 25 обиска на жилища, автомобили и лица. Иззети са мобилни телефони, SIM карти, парични средства и множество документи.

Снимки: ГДБОП

Шестима от задържаните са обвинени за участие в организирана престъпна група по чл.321, ал.3 във връзка с чл.159а от НК. Един от тях е сочен като ръководител на групата. Разпитани са над 10 свидетели, назначени са експертизи и се извършва финансово разследване за пране на пари.

Работата по документиране на престъпната дейност продължава.