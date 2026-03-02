Двама турски граждани са задържани за контрабанда на кокаин през ГКПП "Капитан Андреево"

Двама турски граждани са задържани и обвинени за контрабанда на 3,190 кг кокаин през ГКПП "Капитан Андреево", съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура в Пловдив.

Случаят е от 27 февруари около обяд, когато на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация, превозващ хладилници и перални от Дания през България за Турция, уточниха от Регионалния пресцентър на Агенция "Митници" в Свиленград. След сработване на рисков профил, превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентген. Анализът на рентгеновото изображение е показал зони със съмнителна плътност.

В контролните действия е включено и митническо куче. При последвалия физически оглед на няколко места в шофьорската кабина митническите служители откриват три пресовани пакета с бяло прахообразно вещество. Направеният полеви наркотест е реагирал на кокаин. Общото количество на открития наркотик е 3,190 кг на стойност 293 583,80 евро по цени за нуждите на съдебната система.

30-годишният шофьор на камиона е задържан. В хода на разследването е установен и задържан и 58-годишен мъж, който е предал кокаина на шофьора на паркинг за товарни автомобили. Пратката е трябвало да бъде транспортирана до Турция.

Двамата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа. Окръжната прокуратура в Хасково е внесла в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража", допълниха от държавното обвинение.