БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Времето през март: Температури от минус 7 до 26 градуса в...
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Двама турски граждани са задържани за контрабанда на кокаин през ГКПП "Капитан Андреево"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази

Откритият наркотик е на стойност 293 583,80 евро

Двама турски граждани са задържани за контрабанда на кокаин през ГКПП "Капитан Андреево"
Снимка: Агенция "Митници"
Слушай новината

Двама турски граждани са задържани и обвинени за контрабанда на 3,190 кг кокаин през ГКПП "Капитан Андреево", съобщиха от пресцентъра на Апелативната прокуратура в Пловдив.

Случаят е от 27 февруари около обяд, когато на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация, превозващ хладилници и перални от Дания през България за Турция, уточниха от Регионалния пресцентър на Агенция "Митници" в Свиленград. След сработване на рисков профил, превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентген. Анализът на рентгеновото изображение е показал зони със съмнителна плътност.

В контролните действия е включено и митническо куче. При последвалия физически оглед на няколко места в шофьорската кабина митническите служители откриват три пресовани пакета с бяло прахообразно вещество. Направеният полеви наркотест е реагирал на кокаин. Общото количество на открития наркотик е 3,190 кг на стойност 293 583,80 евро по цени за нуждите на съдебната система.

30-годишният шофьор на камиона е задържан. В хода на разследването е установен и задържан и 58-годишен мъж, който е предал кокаина на шофьора на паркинг за товарни автомобили. Пратката е трябвало да бъде транспортирана до Турция.

Двамата обвиняеми са задържани за срок до 72 часа. Окръжната прокуратура в Хасково е внесла в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража", допълниха от държавното обвинение.

#задържан наркотик # ГКПП "Капитан Андреево" #турски граждани #задържан кокаин

Последвайте ни

ТОП 24

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
2
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
3
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
4
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...
Спешни разговори в Брюксел заради ситуацията в Близкия изток
5
Спешни разговори в Брюксел заради ситуацията в Близкия изток
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в разговори с външните министри на Израел, Кувейт, Йордания
6
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
2
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
3
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
4
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
5
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
6
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран

Още от: Криминално

Задържаха двама мъже заради изготвяне на фалшиви документи
Задържаха двама мъже заради изготвяне на фалшиви документи
Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в Долни Богров Сигнал до МВР и прокуратурата за "такса спокойствие" в Долни Богров
18056
Чете се за: 03:52 мин.
При акция на ГДБОП: Задържаха дилъри на фентанил във Варна (СНИМКИ) При акция на ГДБОП: Задържаха дилъри на фентанил във Варна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
ВКС върна на Окръжен съд - Велико Търново делото за побоя срещу шефа на полицията в Русе ВКС върна на Окръжен съд - Велико Търново делото за побоя срещу шефа на полицията в Русе
Чете се за: 03:15 мин.
Кокаин и злато за над 1,4 млн. евро задържаха митничари на "Капитан Андреево" Кокаин и злато за над 1,4 млн. евро задържаха митничари на "Капитан Андреево"
Чете се за: 02:12 мин.
Прокуратурата в Бургас разследва случая на агресия между ученици в двора на училище Прокуратурата в Бургас разследва случая на агресия между ученици в двора на училище
Чете се за: 03:20 мин.

Водещи новини

След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с американско и израелско присъствие в София
След ударите в Иран: Засилени мерки около летищата и обекти с...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Конфликтът в Близкия изток: Ударите ще продължат до постигане на целите, заяви Тръмп Конфликтът в Близкия изток: Ударите ще продължат до постигане на целите, заяви Тръмп
Чете се за: 05:25 мин.
По света
Надежда Нейнски: Необходимо е да убедим новото ръководство на Иран да се върне на масата на преговорите Надежда Нейнски: Необходимо е да убедим новото ръководство на Иран да се върне на масата на преговорите
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Преходният период по въвеждане на еврото е преминат успешно Преходният период по въвеждане на еврото е преминат успешно
Чете се за: 02:57 мин.
Общество
"БСП - Обединена левица" се регистрира в ЦИК за изборите
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
ДПС внесе документи за регистрация в ЦИК за участие в изборите на...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Заради конфликта в Близкия изток: Цената на петрола сорт...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Времето през март: Температури от минус 7 до 26 градуса в първия...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ