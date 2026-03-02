Задържаха двама мъже заради изготвяне на фалшиви документи

Двама мъже на 68 и 75 години са задържани за изготвяне и разпространение на фалшиви лични документи. Това стана ясно на съвместен брифинг на Столичната полиция и Районната прокуратура в София.

При претърсвания на два адреса са открити множество доказателства – заготовки за фалшиви лични карти и задгранични паспорти, холограмни стикери, както и материали, за които се предполага, че са предназначени за изработване на неистински еврови банкноти с номинал 20 и 100 евро.

Разследващите са иззели и флаш памети, за които се предполага, че съдържат предпечатни файлове за изготвяне както на фалшиви банкноти, така и на дипломи, нотариални актове и други документи. Двамата задържани имат богато криминално минало, като единият е осъждан. Срещу тях са повдигнати обвиняеми за престъпно сдружаване. Единият от арестуваните е задържан за срок до 72 часа. А другият е освободен срещу парична гаранция.