Времето през март: Температури от минус 7 до 26 градуса в...
Състоянието на съдебната система е такова, че непрекъснато се чака нещо, каза Бойко Найденов

Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Състоянието на съдебната система е такова, че непрекъснато се чака нещо, каза в "Денят започва" Бойко Найденов, бивш директо на Националната следствена служба и бивш изпълняващ функциите главен прокурор.

Бойко Найденов, бивш директо на Националната следствена служба и бивш изпълняващ функциите главен прокурор: "Ние имаме изтекъл Висш съдебен съвет преди три години. Този съвет, който в момента действа, не е легитимен да избере нови ръководители. Имаме инспекторат, който заявява, ние няма как да наказваме магистратите, като нашия мандат е изтекал, но всъщност те продължават да си действат. Както наш колега каза, те си получават заплатите. Значи са легитимни. А Борислав Сарафов какво чака? Ами, може би той трябва да каже какво точно чака, защото за мен е това поведение също не е допустимо. Има достатъчно магистрати, които биха могли да поемат функците, да изпълняват функците на главен прокурор до избирането на редовен главен прокурор."

По повод изказването на Иван Брегов от Института за пазарна економика, че във ВКС има правоприемник на Нотариуса, Найденов обясни, че това е работа на ДАНС, на ГДБОП, на прокуратурата да разкрие това, да го предаде на съд. Когато се замитат следите, когато нещата остават неизяснени винаги ще се получават следващи подобни неща.

Бойко Найденов, бивш директо на Националната следствена служба и бивш изпълняващ функциите главен прокурор: "Безкрайно много дела, шумни дела, дела, които се обсъждат погрешно, не завършват. Няма крайна резултата. Няма резултата, в който съдът да се пронесе накрая и да каже - виновен за това и това. Така тези хора са замесени в това, това и това, заради което получават тази присъда. Ето това, вижте, дига се шум. Всеки шум за три дни, след което постепенно потъва някъде в папките, някъде в институциите и накрай нищо. То направи тогава да прибавим към списъка и Пепи еврото, Петър Петров, защото и там имаме информация, знаем за какво става, но не беше доказано. Но няма никакъв резултат."

Бойко Найденов обясни, че смяната на главния секретар на МВР и директорите на областните дирекции вече е традиция и се случва при всяка промяна на властта.

Всяка една власт, дали по редовен кабинет или служебен кабинет, сменява предишните. Така че в момента тези, които бяха назначени и сега са уволнявани, те дойдоха по същия начин. Реално няма стабилност, допълни той.

#съдебна система #Смяна #главен секретар #Бойко Найденов #ВСС #МВР

