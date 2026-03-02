За 3 март: Ограничават трафика през прохода Шипка

Спира се транзитният трафик по пътя Габрово – Казанлък, в района на Шипченския проход. Ограничението е в сила от 20.00 часа днес до 18.00 часа утре. Поводът – честването на Националния празник на България – 3 март.

От АПИ съобщават, че трафикът ще се пренасочва през прохода на Републиката. Алтернативният маршрут е Русе – Велико Търново – Дебелец – Прохода на Републиката – Гурково и обратно. Шофьорите, пътуващи от Габрово и северозапада, могат да ползват маршрута Габрово – Трявна – Белица – Вонеща вода – Проход на Републиката и обратно.

За област Стара Загора движението към Прохода на Републиката ще преминава по първокласния път Калофер – Казанлък – оттам по пътя Гурково – Проход на Републиката – Велико Търново и обратно, като пренасочването ще става при пътен възел „Мъглиж“. Ограничението не важи за организирания междуградски автобусен транспорт.

Утре, 3 март, от 6.00 до 12.30 ч. ще има едноспосочно движение от Габрово и Казанлък към връх Шипка. А от 12.30 до 18.00 ч. автомобилите от върха отново ще се движат до Габрово и Казанлък.