БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Времето през март: Температури от минус 7 до 26 градуса в...
Чете се за: 03:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

За 3 март: Ограничават трафика през прохода Шипка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази
Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Спира се транзитният трафик по пътя Габрово – Казанлък, в района на Шипченския проход. Ограничението е в сила от 20.00 часа днес до 18.00 часа утре. Поводът – честването на Националния празник на България – 3 март.

От АПИ съобщават, че трафикът ще се пренасочва през прохода на Републиката. Алтернативният маршрут е Русе – Велико Търново – Дебелец – Прохода на Републиката – Гурково и обратно. Шофьорите, пътуващи от Габрово и северозапада, могат да ползват маршрута Габрово – Трявна – Белица – Вонеща вода – Проход на Републиката и обратно.

За област Стара Загора движението към Прохода на Републиката ще преминава по първокласния път Калофер – Казанлък – оттам по пътя Гурково – Проход на Републиката – Велико Търново и обратно, като пренасочването ще става при пътен възел „Мъглиж“. Ограничението не важи за организирания междуградски автобусен транспорт.

Утре, 3 март, от 6.00 до 12.30 ч. ще има едноспосочно движение от Габрово и Казанлък към връх Шипка. А от 12.30 до 18.00 ч. автомобилите от върха отново ще се движат до Габрово и Казанлък.

#3 март #ограничаване #прохода "Шипка" #трафик

Последвайте ни

ТОП 24

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
2
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
3
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
4
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...
Спешни разговори в Брюксел заради ситуацията в Близкия изток
5
Спешни разговори в Брюксел заради ситуацията в Близкия изток
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в разговори с външните министри на Израел, Кувейт, Йордания
6
Министър Надежда Нейнски обсъди ситуацията в Близкия изток в...

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
2
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
3
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
4
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
5
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
6
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран

Още от: Регионални

София в празнично настроение за 1 март (ГАЛЕРИЯ)
София в празнично настроение за 1 март (ГАЛЕРИЯ)
Няма увеличение на толтаксите от 1 март Няма увеличение на толтаксите от 1 март
Чете се за: 01:10 мин.
Ретро мотриса пътува от София до Банкя по повод Баба Марта Ретро мотриса пътува от София до Банкя по повод Баба Марта
Чете се за: 01:20 мин.
С шествие близки и приятели на студентката Вероника отбелязаха 11 години от жестокото ѝ убийство С шествие близки и приятели на студентката Вероника отбелязаха 11 години от жестокото ѝ убийство
Чете се за: 00:52 мин.
СДВР отбеляза Тодоровден с майсторска езда на конния ескадрон СДВР отбеляза Тодоровден с майсторска езда на конния ескадрон
Чете се за: 00:30 мин.
Паркът за мечки в Белица има нови обитатели: Гордо и Флоренция за първи път виждат сняг (СНИМКИ) Паркът за мечки в Белица има нови обитатели: Гордо и Флоренция за първи път виждат сняг (СНИМКИ)
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Израел и Хизбула размениха удари, най-малко 10 души са убити в Бейрут
Израел и Хизбула размениха удари, най-малко 10 души са убити в Бейрут
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Българка в Израел: Живеем непрекъснато в напрежение, държавата е блокирана Българка в Израел: Живеем непрекъснато в напрежение, държавата е блокирана
Чете се за: 03:22 мин.
По света
След ударите срещу Иран: Великобритания ще позволи на САЩ да използват нейни бази в Близкия изток След ударите срещу Иран: Великобритания ще позволи на САЩ да използват нейни бази в Близкия изток
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Времето през март: Температури от минус 7 до 26 градуса в първия пролетен месец Времето през март: Температури от минус 7 до 26 градуса в първия пролетен месец
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Заради конфликта в Близкия изток: Цената на петрола може да...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
За 3 март: Ограничават трафика през прохода Шипка
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Очаква се докладът на КЕВР след проверките на трите ЕРП-та
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Българите са обединени от традициите, историята и езика, сочи...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ