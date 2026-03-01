БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Много българи остават блокирани в Близкия изток
Чете се за: 04:35 мин.
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
Чете се за: 04:57 мин.
DARA призна: "Bangaranga" беше фаворит и в...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Няма увеличение на толтаксите от 1 март

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Запази
увеличение толтаксите март
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Увеличението на толтаксите, което трябваше да влезе в сила от 1 март 2026 г., се отлага за неопределено време, реши служебното правителство, за да не се създава напрежение около 3 март.

От 1 март трябваше да влезе в сила новата тарифа на толтаксите. Автомобилните превозвачи вече алармираха за сериозното поскъпване на преминаването по платените пътища за тежкотоварните автомобили над 3,5 тона. Най-осезаемо поскъпване има при автобусите над 12 тона за автомагистрала, там средното увеличение е от 83 до 167%.

Новата наредба предвиждаше камионите и автобусите в най-ниския клас – тези с най-високи въглеродни емисии – да плащат почти двойно повече спрямо досегашните ставки.

Проблемът, според превозвачите, е че повечето автомобили, произведени преди 2025 г., автоматично се класифицират в най-ниския клас при регистрацията, дори да са с екокатегория Евро 6.

Засега решението е отложено за неопределено време.

#по-високи толтакси #толтакси

Последвайте ни

ТОП 24

DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
1
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
2
Гледайте по БНТ 3 световното първенство по биатлон до 21 години в...
Върховният лидер на Иран Аятолах Али Хаменей е убит
3
Върховният лидер на Иран Аятолах Али Хаменей е убит
От първо лице: Как се събужда Тел Авив след атаките?
4
От първо лице: Как се събужда Тел Авив след атаките?
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
5
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия изток
6
МВнР предупреди българските граждани незабавно да напуснат Близкия...

Най-четени

До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
1
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
2
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
3
Нова война: САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
4
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
5
Потъналият риболовен кораб край Созопол няма пробойни
Ватман почина, докато управлява трамвай в София
6
Ватман почина, докато управлява трамвай в София

Още от: Регионални

Ретро мотриса пътува от София до Банкя по повод Баба Марта
Ретро мотриса пътува от София до Банкя по повод Баба Марта
С шествие близки и приятели на студентката Вероника отбелязаха 11 години от жестокото ѝ убийство С шествие близки и приятели на студентката Вероника отбелязаха 11 години от жестокото ѝ убийство
Чете се за: 00:52 мин.
СДВР отбеляза Тодоровден с майсторска езда на конния ескадрон СДВР отбеляза Тодоровден с майсторска езда на конния ескадрон
Чете се за: 00:30 мин.
Паркът за мечки в Белица има нови обитатели: Гордо и Флоренция за първи път виждат сняг (СНИМКИ) Паркът за мечки в Белица има нови обитатели: Гордо и Флоренция за първи път виждат сняг (СНИМКИ)
Чете се за: 01:07 мин.
Литийно шествие и молебен в "Св. Александър Невски" в Неделя Православна Литийно шествие и молебен в "Св. Александър Невски" в Неделя Православна
Чете се за: 00:40 мин.
Един човек загина, друг е в критично състояние след удар от волтова дъга в Паничерево (СНИМКИ) Един човек загина, друг е в критично състояние след удар от волтова дъга в Паничерево (СНИМКИ)
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Техеран потвърди смъртта на Али Хаменей, размяната на удари продължава
Техеран потвърди смъртта на Али Хаменей, размяната на удари продължава
Чете се за: 05:52 мин.
По света
Много българи остават блокирани в Близкия изток Много българи остават блокирани в Близкия изток
Чете се за: 04:35 мин.
По света
МВнР призовава за преустановяване на всякакви пътувания в региона на Близкия изток МВнР призовава за преустановяване на всякакви пътувания в региона на Близкия изток
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
DARA призна: "Bangaranga" беше фаворит и в моето сърце DARA призна: "Bangaranga" беше фаворит и в моето сърце
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Николай Попов чрез своето гражданско движение "Сияние"...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Иван Христанов: Няма непосредствена заплаха за България
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Българският патриарх Даниил за кризата в Близкия изток: Ужасно е,...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
"Битка след битка" спечели голямата награда на Гилдията...
Чете се за: 02:57 мин.
Още
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ