Запрянов: Няма директна военна опасност за България след...
Чете се за: 01:35 мин.
Израел нанесе превантивен удар срещу Иран
Чете се за: 00:47 мин.

САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров свика Съвета по сигурността към Министерския съвет.

Един човек загина, друг е в критично състояние след удар от волтова дъга в Паничерево (СНИМКИ)

от БНТ , Репортер: Иван Янев
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Един човек загина, друг е в критично състояние след удар от волтова дъга в Паничерево (СНИМКИ)
Снимка: Иван Янев
Един човек загина, а друг е в критично състояние след инцидент с високо напрежение в село Паничерево, община Гурково. Трагедията се е разиграла днес по обяд по време на строителни дейности в населеното място.

По първоначални данни инцидентът е възникнал, след като стрелата на бетонпомпа е влязла в съприкосновение с преминаващ наблизо далекопровод. В резултат на образувалата се мощна волтова дъга са поразени двама работници. Единият от тях е починал на място, а вторият е транспортиран от екип на Спешна помощ в изключително тежко състояние и с опасност за живота.

На мястото на произшествието са пристигнали линейки от Казанлък и Гурково, както и екипи на полицията. Кметът на селото Атанас Граматиков потвърди за случая, като уточни, че тепърва ще се изясняват обстоятелствата около трудовата злополука.

Районът е отцепен, като се очаква пристигането на дежурна оперативна група за извършване на оглед. Предстои да бъде уведомена и Инспекцията по труда, която да провери спазени ли са правилата за безопасност при работа в близост до съоръжения под напрежение.

#критично състояние #загинал #волтова дъга #Ново Паничарево

