ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

НА ЖИВО: Световно първенство по биатлон до 21 години в Арбер

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
13641
Чете се за: 02:15 мин.
Биатлон
Запази

Шампионатът започва на 28 февруари. Проследете го по традиция по БНТ 3.

Scroll left Scroll right
Слушай новината

Дори след края на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина емоциите с марка биатлон в ефира на БНТ ще продължат. От 28 февруари до 8 март БНТ 3 ще излъчи световното първенство за младежи и девойки до 21 г., което ще се проведе в Арбер, Германия.

Шампионатът ще събере на едно място най-добрите състезатели в биатлона при подрастващите, които ще спорят за отличията в две различни възрастови групи – до 19 и до 21 г.

Любопитно е да се отбележи, че това ще бъде последното първенство, на което двете възрастови групи ще стартират отделно, тъй като от 2027-а Международния съюз по биатлон (IBU) взе решение да остави единствено категорията до 21 г.

В Арбер България ще бъде представена от общо 12 състезатели в различните възрастови групи.

Юноши до 19 г.: Георги Джоргов, Николай Николов, Мартин Христов, Андрей Ночев

Девойки до 19 г.: Рая Аджамова, Никол Кленовска, Десислава Минчева, Никол Петкова

Младежи до 21 г.: Георги Наумов, Веселин Белчински

Девойки до 21 г.: Биляна Чавдарова, Ирина Георгиева

Ето я и програмата на БНТ 3:

28 февруари (събота)
11:25 – Индивидуална дисциплина 12.5 км – юноши до 19 г.
15:45 – Индивидуална дисциплина 15 км - младежи до 21 г. */след края на сноуборда/

1 март (неделя)
11:25 – Индивидуална дисциплина 10 км - девойки до 19 г.
15:25 – Индивидуална дисциплина 12.5 км – девойки до 21 г.

2 март (понеделник)
11:55 – Смесена щафета 4х6 км – до 19 г.
15:40 – Смесена щафета 4х6 км – до 21 г.

3 март (вторник)
11:25 – Спринт 7.5 км – юноши до 19 г.
15:25 – Спринт 10 км – младежи до 21 г.

4 март (сряда)
11:25 – Спринт 6 км – девойки до 19 г.
15:25 – Спринт 7.5 км - девойки до 21 г.

6 март (петък)
11:25 – Масов старт 12 км - младежи до 21 г.
12:25 – Масов старт 9 км - девойки до 21 г.
15:35 – Масов старт 12 км – юноши до 19 г.
16:35 – Масов старт 9 км – девойки до 19 г.

7 март (събота)
11:55 Щафета 3х7.5 км – юноши до 19 г.
15:25 Щафета 4х7.5 км – младежи до 21 г.

8 март (неделя)
11:25 Щафета 3х6 км – девойки до 19 г.
15:25 Щафета 4х6 км – девойки до 21 г.

#Световно първенство по биатлон до 21 г. Арбер 2026 #БНТ 3

