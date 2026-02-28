Слънчево и все по-топло до вторник, застудяване от сряда

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Слушай новината

След слънчевите дни през уикенда, времето в България ще продължи да се затопля до началото на новата седмица. Минималните температури вече ще останат над нулата, а максималните ще достигнат между 13° и 18° в повечето райони. Вероятността за валежи е минимална, което ще позволи на жителите да се насладят на слънчево и приятно време.

Днес ще бъде слънчево, с температури между 8° и 13°, в София около 11°, а в югозападните райони, като Сандански, до 15°. Вятърът ще бъде слаб, сутрешните мъгли са останали зад гърба ни.

Утре сутринта в низините и поречията отново ще има мъгли, а минималните температури ще останат под нулата – до минус 5° във Видин. Дневните температури ще се повишат с няколко градуса, като в София ще достигнат около 14°, а в повечето райони – между 10° и 15°. Облачността в Източна България ще намалее, мъглите ще се разсеят, и навсякъде ще бъде слънчево.

По Черноморието сутринта ще има значителна облачност и по-хладно време, с температури следобед между 6° и 8°. Следобед слънцето ще се появи, а вълнението на морето ще е около 2 бала.

След вторник се очаква промяна: от сряда започва застудяване. Дневните температури ще се понижат с 3–4°, а облачността ще се увеличи. В четвъртък на отделни места се очакват слаби валежи, предимно от дъжд.

