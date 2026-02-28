Антонио Силва: Планираме провеждането на голям форум за юноши и девойки в България

Домакинство на голям шампионат по плуване за юноши и девойки ще повлияе добре на България. В това е категоричен Антонио Жозе Силва.

Президентът на Европейската федерация по водни спортове даде ексклузивно интервю пред БНТ и отличи работата на родната централа.

„Оценявам като отлична работата от Българската федерация по плувни спортове. Имах среща с президента Илияна Йотова и избраната за председател на БОК Весела Лечева. Обнадежден съм след разговорите ни. Спомням си, че през 1985 година в София се проведе европейско първенство по плуване. Оттогава минаха 41 години, планираме да проведем голям форум за юноши и девойки през 2028 г. в страната ви. Целта ни е да промотираме ценностите, които спортът дава на младото поколение и да се възползваме от гостоприемството на България“, коментира Силва.

