Станислав Митков спечели сребро на турнира по таекуондо България Оупън G2

Станислав Митков спечели сребърен медал в категория 63 килограма при мъжете от турнирa по олимпийско таекуондо България Оупън с ранг G2, който се провежда в "Арена 8888" в столицата и е под патронажа на президента на България Илияна Йотова.

Представителят на клуб Ахил записа пет победи до финала на категорията, в която участваха 62 състезатели. По пътя към отличието европейският шампион за юноши и световен вицешампион за младежи до 21 години от миналата година се наложи над Аймен Ашнин (Нидерландия), Хамза Лантри (Италия), Васили Несторович (Черна гора), Владислав Функендорф (Украйна) и Адриан Висенте Юнта (Испания).

На финала възпитаникът на Венцислав Симеонов отстъпи пред представителя на Италия Вито Дел’Акуила.

На крачка от медалите останаха Християн Георгиев и най-новият член на националния отбор Омид Хосейни, който преди броени дни получи български паспорт, а преди това се състезаваше за Иран

В категория 54 килограма (24 състезатели) на четвъртфиналите Георгиев отстъпи пред нидерландеца Арман Дубар, а в категория 80 килограма (36 състезатели) Хосейни не успя да преодолее представителя на Йордания Мохамед Алядарби, който спечели бронзовия медал.

При жените до четвъртфиналите в категория 53 килограма (40 състезатели) достигна и Ерика Карабелева, която отстъпи пред шампионката Андреа Бокан (Сърбия).